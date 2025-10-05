A lengyel határ közelében támadnak az oroszok, kemény harcok zajlanak a fronton - Vasárnapi híreink az ukrajnai háborúról

Putyin: Ha az USA ezt meglépi, tönkremennek az orosz-amerikai kapcsolatok
Az USA fontolgatja, hogy Tomahawk rakéták szállítson Ukrajnának, Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban ma kijelentette, hogy ez tönkretenné az elmúlt időszakban javuló tendenciát mutató orosz-amerikai kapcsolatokat.
Az ukrán titkosszolgálat szerint Kína műholdas adatokat szolgáltat Oroszországnak az ukrán célpontokról
Egy ukrán hírszerzési tisztviselő szerint Kína műholdas felderítési adatokat szolgáltat Oroszországnak az ukrajnai célpontokról, beleértve a külföldi befektetéssel rendelkező létesítményeket is.
A Lviv régióban ketten meghaltak orosz dróntámadásban
Az orosz drónok és rakéták éjszakai támadása Ukrajna nyugati részén, Lviv régióban két ember életét követelte – közölte vasárnap a régió kormányzója.
Maksym Kozytskyi a Telegram üzenetküldő alkalmazásban azt írta, hogy további két ember megsebesült.
(Reuters)
Felszálltak a lengyel vadászgépek, a legmagasabb készültségi fokozatban a légvédelmi rendszerek
Lengyelország riasztotta vadászgépeket vasárnap hajnalban, miután Oroszország légicsapásokat indított Ukrajna ellen a lengyel határhoz közeli Lviv régióban.
ORFK: 5900-an érkeztek Ukrajnából szombaton
Az ukrán-magyar határszakaszon 5900 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI-t vasárnap.
A beléptetettek közül a rendőrség 22 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
(MTI)
Mélységi támadások Oroszország ellen, Limannál nyomulnak Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról szombaton
Ukrajna a napokban több mélységi támadást is végrehajtott Oroszország ellen, egy ukrán UAV 1700 kilométer mélyen berepült az agresszor állam területére. Olajfinomítók, vegyiüzemek robbantak fel. Az orosz hadsereg Kupjanszk és Porkvoszk utcáin harcol, emellett (viszonylag) gyorsan haladnak Liman térségében is - az Észak-Donyecki város körüli településeken végeznek bekerítő manővereket. Pár napon belül eldőlhet, Ukrajna kap-e Tomahawk cirkálórakétákat az USA-tól. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.
