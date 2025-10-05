Az ukrán titkosszolgálat szerint Kína műholdas adatokat szolgáltat Oroszországnak az ukrán célpontokról

Egy ukrán hírszerzési tisztviselő szerint Kína műholdas felderítési adatokat szolgáltat Oroszországnak az ukrajnai célpontokról, beleértve a külföldi befektetéssel rendelkező létesítményeket is.

Oleh Aleksandrov, az ukrán Külső Hírszerző Szolgálat tisztviselője az állami Ukrinform hírügynökségnek nyilatkozva elmondta,

hogy Kína műholdas hírszerzési adatokat ad át Moszkvának, amelyek lehetővé teszik az orosz rakétatámadások pontosabb végrehajtását Ukrajnában.

Bizonyítékok vannak arra, hogy Oroszország és Kína magas szinten együttműködik Ukrajna területének műholdas felderítésében, hogy azonosítsák és feltérképezzék a stratégiai objektumokat a célzott támadásokhoz

- mondta Aleksandrov az Ukrinformnak.

Ahogy az elmúlt hónapokban láthattuk, ezek a létesítmények külföldi befektetők tulajdonában is lehetnek

- tette hozzá a hírszerzési tisztviselő.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és regionális tisztviselők korábban arról számoltak be, hogy augusztusban egy orosz rakétatámadás egy amerikai tulajdonú háztartási gépgyárat ért a nyugat-ukrajnai Kárpátalja régióban, ahol 15 ember megsérült.

Zelenszkij áprilisban azt is állította, hogy Kína fegyvereket és lőport szállít Oroszországnak, valamint hogy az ukrán kormány hírszerzési információi szerint Kína orosz területen fegyvereket gyárt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio