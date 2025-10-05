Donald Trump: Izrael beleegyezett a Gázában meghatározott zóna határvonalaiba, ahonnan kivonná katonaságát

Donald Trump washingtoni idő szerint a délutáni órákban jelentette be Truth Social-oldalán, hogy Izraellel folytatott tárgyalásokat követően
megállapodtak az izraeli katonaság kivonulásának zónájáról.
Ha a Hamász megerősíti, a tűzszünet azonnal életbe lép, és megkezdődik a túszok és foglyok cseréje, ami megteremti a feltételeket a katonaság további kivonásához
- írta az elnök, hozzátéve, hogy a folyamat sikeres lebonyolítása egy "3 ezer éve zajló katasztrófa" lezárásához viszi közelebb a Közel-Keletet.
Néhány órával korábban Donald Trump - szintén közösségimédia-bejegyzésben - elismerését fejezte ki Izraelnek, miután az izraeli haderő átmenetileg leállította a Gázai övezet bombázását annak érdekében, hogy "esélyt adjon a túszok elengedésére, valamint a békemegállapodás végrehajtására".
Az amerikai elnök egyben arra szólította fel a Hamászt, hogy cselekedjen gyorsan, és azt hangsúlyozta, hogy nem tűr el késlekedést, vagy olyan kimenetelt, aminek révén az alkufolyamat végén Gáza ismét veszélyt jelent.
Mindenkit méltányosan kezelünk majd
- ígérte bejegyzésében.
Donald Trump a hét elején - Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő társaságában - a Fehér Házban mutatta be 20 pontos békejavaslatát, aminek nyomán életbe lépne a teljes tűzszünet, és a Hamász által csaknem két éve fogva tartott izraeli túszokat elengednék, illetve kiadnák a holttesteket, és izraeli börtönökben raboskodó palesztinok is kiszabadulnának. Az amerikai elnök elképzelésének eredményeként a Hamásznak le kellene tennie a fegyvert, a Gázai övezet új palesztin civil irányítás alá kerülne, nemzetközi felügyelet mellett.
