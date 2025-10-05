Elszabadult a pokol a Moszkva bűvkörébe került országban – Brüsszelből irányított puccsot kiáltottak

Grúziában (Georgiában) vízágyút és paprikaspray-t vetett be a rendőrség a tüntetők ellen szombaton, a helyhatósági választások napján, miután a kormánypárt elsöprő győzelmet hirdetett. A szavazást a két legnagyobb ellenzéki blokk bojkottálta és demonstrációba kezdett, majd a résztvevők egy része megpróbált bejutni az elnöki palotába, amit a miniszterelnök "puccskísérletnek" nevezett - számol be a Reuters.

A kormányzó Grúz Álom párt bejelentette, hogy a 3,7 milliós dél-kaukázusi ország minden önkormányzatában és polgármesteri versenyében ők arattak győzelmet,

ugyanakkor a két legnagyobb ellenzéki tömörülés nem mérettette meg magát a választáson.

Georgia’s PM Irakli Kobakhidze says protesters who stormed the presidential palace aimed to overthrow the government. Riot police used water cannon and tear gas to drive demonstrators away, who accuse the ruling party of rigging the last election with Russia’s help. pic.twitter.com/Uq1fKfnNOw https://t.co/Uq1fKfnNOw — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 5, 2025

Nem sokkal a szavazóhelyiségek bezárása előtt tüntetők egy csoportja megpróbált bejutni a tbiliszi elnöki palotába, miután ellenzéki vezetők "békés forradalomra" szólítottak fel az oroszbarátnak és tekintélyelvűnek vélt Grúz Álom ellen.

Irakli Kobahidze miniszterelnök vasárnap kijelentette, hogy

az elnöki palotába bejutni próbáló tüntetők a kormány megdöntésére törekedtek egy "puccskísérlet" keretében,

és az Európai Uniót a grúz politikába való beavatkozással vádolta meg.

A külföldi ügynökök hálózatának nem szabad többé aktívnak maradnia a georgiai politikában

- jelentette ki Kobahidze az MTI tudósítása szerint. "Több embert már előállítottak, mindenekelőtt a puccskísérlet szervezőit" - jelentette ki Kobahidze, majd hozzátette: "Egyikük sem fogja megúszni büntetlenül".

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Irakli Kobahidze georgiai kormányfőt a Karmelita kolostorban 2025. május 28-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az egészségügyi minisztérium közlése szerint a tbiliszi összecsapásokban 21 rendfenntartó és hat tüntető sérült meg. A belügyminisztérium szerint öt aktivistát vettek őrizetbe, köztük Paata Burchuladze 70 éves operaénekest és a legnagyobb ellenzéki erő, az Egyesült Nemzeti Mozgalom két tagját. Kobahidze egyébként korábban közölte, kereset beadását tervezi az ellenzéki párt betiltására a grúz alkotmánybíróságnál.

A most letartóztatottakat a hatalom megdöntésére való felhívással vádolják, ami akár kilenc év börtönbüntetéssel is járhat.

A grúz Nyugat-barát ellenzék tavaly október óta tart tüntetéseket, amikor a Grúz Álom megnyerte a parlamenti választást – kritikusok szerint csalás árán, amit a kormánypárt visszautasított. A grúz kabinet a tavalyi választások után befagyasztotta az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokat, ami jelentős, azóta sem szűnő tüntetéseket váltott ki.

Kobahidze szerint a tegnapi tüntetésen legfeljebb 7000 ember vett részt, és "az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérletük" kudarcot vallott az EU állítólagos támogatása ellenére.

A miniszterelnök Paweł Herczynskit, az Európai Unió helyi diplomatáját a grúz politikába való beavatkozással vádolta, és felszólította a nagykövetet, hogy ítélje el a tüntetéseket.

Bizonyos külföldi személyek még közvetlen támogatásukat is kifejezték mindehhez, az alkotmányos rend megdöntésére irányuló bejelentett kísérlethez

- vélekedett Kobahidze.

Reagált az EU, elutasítják a vádat

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, valamint Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos

Nyugalomra és önmérsékletre szólított fel

a georgiai helyhatósági választások után kiadott közös közleményében.

A georgiai hatóságoknak továbbra is biztosítaniuk kell a gyülekezés és véleménynyilvánítás szabadságához való jogot, valamint minden félnek tartózkodnia kell az erőszaktól - jelentették ki a Brüsszelben vasárnap kiadott közleményben.

Felszólítunk az önkényesen fogva tartottak szabadon bocsátására, nyugalomra és önmérsékletre a választások utáni időszakban

- fogalmaztak az MTI tudósítása alapján.

Úgy vélték, a független média elleni hónapokok óta tartó razziák, a civil társadalmat célzó törvények elfogadása, a másként gondolkodók és aktivisták bebörtönzése, illetve a választási törvénykönyvnek a kormánypárt számára kedvező módosításai

drasztikusan csökkentették a valódi versenyt biztosító választások lehetőségét Georgiában.

Az ellenzék nagy része bojkottálta a választásokat, és a részvételi arány viszonylag alacsony volt - hítvák fel ők is a figyelmet.

Az, hogy a georgiai hatóságok nem hívták meg kellő időben a nemzetközi megfigyelőket, különösen az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet (EBESZ), aláásta a választási folyamat átláthatóságát, és megakadályozta a választások hiteles nemzetközi megfigyelését. A hazai szervezetek is tartózkodtak a megfigyeléstől - írták.

Kallas és Kos továbbá aláhúzta:

az Európai Unió határozottan elutasítja az EU georgiai szerepvállalásával kapcsolatos dezinformációt,

és elítéli az Európai Unió georgiai képviselője elleni személyes támadásokat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Zurab Cercvadze