Izrael szerint durva hazugság, hogy Greta Thunbergéket bántalmazták volna
Izrael szerint durva hazugság, hogy Greta Thunbergéket bántalmazták volna

MTI
Az izraeli külügyminisztérium hazugságnak minősítette vasárnap, hogy Greta Thunberg svéd klímaaktivistát és másokat bántalmaztak volna a Global Sumud flottilla aktivistáinak letartóztatása során.

"Ezek durva hazugságok"- közölte a minisztérium. "A letartóztatottak minden törvényes joga maradéktalanul érvényesül. Érdemes megjegyezni, hogy Greta maga és más őrizetesek elutasították a gyorsított kiutasítást, és ragaszkodtak ahhoz, hogy meghosszabbítsák fogva tartásukat" - hangsúlyozta a tárca.

Greta semmilyen panaszt nem nyújtott be az izraeli hatóságokhoz

e nevetséges és alaptalan vádak egyikével kapcsolatban sem - mivel ilyen esetek soha nem történtek meg" - tették hozzá.

Itamar Bengvír nemzetbiztonsági miniszter is válaszolt a Gázába tartó, de Izraelbe térített flottilla aktivistáinak fogvatartási körülményeire vonatkozó vádakra.

"Büszke vagyok a börtönszolgálat tisztjeire, akik a Kobi Jakobi főbiztossal közösen kidolgozott irányelveim szerint jártak el.

Ott voltam a hajóikon - nem láttam semmiféle humanitárius segélyt

- közölte Bengvír.

Azt is bejelentette, hogy ellátogatott az őket fogva tartó izraeli börtönbe, és büszke arra, hogy a flottilla résztvevőit terrorizmust támogatóként kezelik. "Aki támogatja a terrorizmust, az terrorista, és terroristához méltó körülmények járnak neki" - mondta a nemzetbiztonsági miniszter.

Szombaton a külügyminisztérium bejelentette, hogy az elfogott több mint négyszáz aktivista közül százharminchét külföldit kitoloncoltak Törökországba. Közlésük szerint több ország kormánya vonakodik attól, hogy fogadja az aktivistákat szállító repülőjáratokat, de "ettől függetlenül a lehető leghamarabb ki fogják toloncolni ennek a médiaszenzációnak az összes résztvevőjét".

Az izraeli haditengerészet péntek reggel tartóztatta fel a Gázai övezetbe tartó Global Sumud nemzetközi segélyszállító flottilla utolsó hajóját, melyet a többi lefoglalt vízi járműhöz hasonlóan az asdódi kikötőbe irányítottak.

A Global Sumud hajóin politikusok és aktivisták utaztak, akik szeptemberben indultak el Spanyolországból, és akciójukat "béketudatos, erőszakmentes humanitárius missziónak" nevezték, amellyel a céljuk "a blokád megtörése" volt, "humanitárius segítségnyújtás az ostrom alatt álló, éhínséggel és népirtással sújtott gázai övezeti lakosságnak". Több ország - köztük Törökország, Spanyolország, Olaszország - hatóságai hajókat vezényeltek a flottilla kíséretére, állampolgáraik védelmére hivatkozva, miközben Izrael többször is felajánlotta a segélyek átvételét és célba juttatását, és figyelmeztette a résztvevőket, hogy forduljanak vissza.

