Izrael szerint durva hazugság, hogy Greta Thunbergéket bántalmazták volna

Az izraeli külügyminisztérium hazugságnak minősítette vasárnap, hogy Greta Thunberg svéd klímaaktivistát és másokat bántalmaztak volna a Global Sumud flottilla aktivistáinak letartóztatása során.

"Ezek durva hazugságok"- közölte a minisztérium. "A letartóztatottak minden törvényes joga maradéktalanul érvényesül. Érdemes megjegyezni, hogy Greta maga és más őrizetesek elutasították a gyorsított kiutasítást, és ragaszkodtak ahhoz, hogy meghosszabbítsák fogva tartásukat" - hangsúlyozta a tárca.

Greta semmilyen panaszt nem nyújtott be az izraeli hatóságokhoz

e nevetséges és alaptalan vádak egyikével kapcsolatban sem - mivel ilyen esetek soha nem történtek meg" - tették hozzá.

Itamar Bengvír nemzetbiztonsági miniszter is válaszolt a Gázába tartó, de Izraelbe térített flottilla aktivistáinak fogvatartási körülményeire vonatkozó vádakra.

"Büszke vagyok a börtönszolgálat tisztjeire, akik a Kobi Jakobi főbiztossal közösen kidolgozott irányelveim szerint jártak el.

Ott voltam a hajóikon - nem láttam semmiféle humanitárius segélyt

- közölte Bengvír.

Azt is bejelentette, hogy ellátogatott az őket fogva tartó izraeli börtönbe, és büszke arra, hogy a flottilla résztvevőit terrorizmust támogatóként kezelik. "Aki támogatja a terrorizmust, az terrorista, és terroristához méltó körülmények járnak neki" - mondta a nemzetbiztonsági miniszter.

Szombaton a külügyminisztérium bejelentette, hogy az elfogott több mint négyszáz aktivista közül százharminchét külföldit kitoloncoltak Törökországba. Közlésük szerint több ország kormánya vonakodik attól, hogy fogadja az aktivistákat szállító repülőjáratokat, de "ettől függetlenül a lehető leghamarabb ki fogják toloncolni ennek a médiaszenzációnak az összes résztvevőjét".

Az izraeli haditengerészet péntek reggel tartóztatta fel a Gázai övezetbe tartó Global Sumud nemzetközi segélyszállító flottilla utolsó hajóját, melyet a többi lefoglalt vízi járműhöz hasonlóan az asdódi kikötőbe irányítottak.

A Global Sumud hajóin politikusok és aktivisták utaztak, akik szeptemberben indultak el Spanyolországból, és akciójukat "béketudatos, erőszakmentes humanitárius missziónak" nevezték, amellyel a céljuk "a blokád megtörése" volt, "humanitárius segítségnyújtás az ostrom alatt álló, éhínséggel és népirtással sújtott gázai övezeti lakosságnak". Több ország - köztük Törökország, Spanyolország, Olaszország - hatóságai hajókat vezényeltek a flottilla kíséretére, állampolgáraik védelmére hivatkozva, miközben Izrael többször is felajánlotta a segélyek átvételét és célba juttatását, és figyelmeztette a résztvevőket, hogy forduljanak vissza.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images