Keményen üzent a Nyugatnak Zelenszkij: gúnyt űz Putyin belőletek!

Sajnos nem érkezett méltó és erős válasz a világtól mindarra, ami történik – a támadások folyamatosan növekvő mértékére és vakmerőségére. Pontosan ezért teszi ezt Putyin – egyszerűen gúnyt űz a Nyugatból, annak hallgatásából és az erős válaszlépések hiányából
- fogalmazott az ukrán elnök vasárnapi videós üzenetében.
Zelenszkij rámutatott, hogy
az orosz rakétákban és drónokban számos nyugati és más országokból származó alkatrész található.
Egy Kh-47M2 Kinzsal rakéta például 96 külföldi gyártású komponenst tartalmaz, amelyek közül sokat Oroszország nem képes saját maga előállítani. Az október 5-i éjszakai támadásban bevetett közel 500 drón több mint 100 ezer külföldi alkatrészt tartalmazott állítása szerint.
A gyártók között vannak amerikai, kínai, tajvani, brit, német, svájci, japán, dél-koreai és holland cégek. Több országot átfogó beszerzési rendszerek működnek. Mindezt meg kell állítani
- hangsúlyozta Zelenszkij.
Az ukrán elnök bejelentette, hogy a jövő héten találkoznak a G7-országok szankciós koordinátorai, hogy megvizsgálják Ukrajna javaslatait a szankciókra és az ellátási láncok korlátozására vonatkozóan. Ukrajna emellett saját szankciókat is előkészít azok ellen, akik Oroszországnak dolgoznak, illetve akik megpróbálják gyengíteni Ukrajnát a jelenlegi helyzetben.
A címlapkép illusztráció.
