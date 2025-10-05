  • Megjelenítés
Keményen üzent a Nyugatnak Zelenszkij: gúnyt űz Putyin belőletek!
Globál

Keményen üzent a Nyugatnak Zelenszkij: gúnyt űz Putyin belőletek!

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint miközben Oroszország egyre fokozza Ukrajna elleni támadásait, a nemzetközi közösség reakciója az ukrán polgári infrastruktúrát érő csapásokra hagy némi kívánnivalót maga után - számol be az Ukrinform.

Sajnos nem érkezett méltó és erős válasz a világtól mindarra, ami történik – a támadások folyamatosan növekvő mértékére és vakmerőségére. Pontosan ezért teszi ezt Putyin – egyszerűen gúnyt űz a Nyugatból, annak hallgatásából és az erős válaszlépések hiányából

- fogalmazott az ukrán elnök vasárnapi videós üzenetében.

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij: Több száz csapást intéztek Ukrajna ellen az orosz erők

Zelenszkij rámutatott, hogy

az orosz rakétákban és drónokban számos nyugati és más országokból származó alkatrész található.

Egy Kh-47M2 Kinzsal rakéta például 96 külföldi gyártású komponenst tartalmaz, amelyek közül sokat Oroszország nem képes saját maga előállítani. Az október 5-i éjszakai támadásban bevetett közel 500 drón több mint 100 ezer külföldi alkatrészt tartalmazott állítása szerint.

A gyártók között vannak amerikai, kínai, tajvani, brit, német, svájci, japán, dél-koreai és holland cégek. Több országot átfogó beszerzési rendszerek működnek. Mindezt meg kell állítani

- hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán elnök bejelentette, hogy a jövő héten találkoznak a G7-országok szankciós koordinátorai, hogy megvizsgálják Ukrajna javaslatait a szankciókra és az ellátási láncok korlátozására vonatkozóan. Ukrajna emellett saját szankciókat is előkészít azok ellen, akik Oroszországnak dolgoznak, illetve akik megpróbálják gyengíteni Ukrajnát a jelenlegi helyzetben.

Kapcsolódó cikkünk

A lengyel határ közelében támadnak az oroszok, kemény harcok zajlanak a fronton - Vasárnapi híreink az ukrajnai háborúról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Marco Rubio amerikai külügyminiszter
Globál
Megszólalt Donald Trump a békéről: ez Amerika hosszú távú célja
Pénzcentrum
Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility