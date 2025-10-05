  • Megjelenítés
Megálljt parancsolna Trumpnak a demokrata nagyágyú: már megint kicsavarják a kezéből a katonák irányítását
Globál

Megálljt parancsolna Trumpnak a demokrata nagyágyú: már megint kicsavarják a kezéből a katonák irányítását

Portfolio
Gavin Newsom, Kalifornia demokrata párti kormányzója vasárnap közleményben bejelentette, hogy beperli a Trump-adminisztrációt, miután az a jóváhagyása nélkül vezényel 300 kaliforniai nemzeti gárdistát Portlandbe, amely egy másik demokrata vezetésű államban, Oregonban fekszik - számolt be a Hill.

Minderre egy nappal azután kerül sor, hogy

egy szövetségi bíró ideiglenesen megakadályozta a Trump-kormányzatot abban, hogy 200 oregoni nemzeti gárdistát vezényeljen Portland utcáira.

Az egyébként Donald Trump által kinevezett Karin Immergut szövetségi bíró átmeneti határozatban tiltotta meg Pete Hegseth védelmi miniszternek, hogy az oregoni gárdistákat szövetségi irányítás alá helyezze az ottani demokrata kormányzó ellenkezését figyelmen kívül hagyva. Immergut ideiglenes intézkedése 14 nap múlva lejár, de meghosszabbítható, és a tárgyalás időpontját október 29-re tűzte ki.

Ez a törvénnyel és a hatalommal való lélegzetelállító visszaélés

- fogalmazott Newsom a közleményében. "A Trump-adminisztráció nyíltan támadja a jogállamiságot, figyelmen kívül hagyja a bírósági végzéseket, és politikai ellenfelekként kezeli a bírákat, még azokat is, akiket maga az elnök nevezett ki" - tette hozzá a kaliforniai kormányzó, akit potenciális 2028-as elnökjelölt-aspiránsként emlegetnek.

Trump szeptember végén utasította Hegseth-et, hogy küldjön gárdistákat Portlandbe, miután tüntettek a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) helyi épületénél. Az elnök a Truth Social-oldalán azt állította, hogy az épületet

az Antifa és más hazai terroristák ostromolják.

Ez már a második alkalom, hogy Trump Newsom akarata ellenére helyezi szövetségi irányítás alá a kaliforniai nemzeti gárdát. Júniusban a republikánus párti elnök 4000 gárdistát és mintegy 700 tengerészgyalogost vezényelt Los Angelesbe az ICE-razziák elleni demonstrációk miatt.

Múlt hónapban egy szövetségi bíró elsőfokon megállapította, hogy a kormányzat ezen lépése megsértette az 1878-ben elfogadott Posse Comitatus-törvényt, amely

tiltja a hadsereg belföldi bevetését polgári rendfenntartási célokra.

Kapcsolódó cikkünk

Háborognak az amerikai tábornokok: súlyos hibát követ el Trump?

Trump bejelentette: katonai egységeket küld az amerikai nagyvárosba

Meglepő terv szivárgott ki az amerikai védelmi minisztériumból

Meggondolta magát Trump? Mégsem oda vezényel katonákat, ahová eredetileg mondta

Trump lényegében háborút hirdetett az egyik legnagyobb amerikai város ellen: „Imádom a reggeli deportálás illatát!”

"Bemegyünk!" – Amerika harmadik legnépesebb városát is megszállja Donald Trump

Itt az ítélet: súlyos törvénysértést követett el Donald Trump

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
lecornu
Globál
Új kormánya lett Európa vezető hatalmának, és máris komoly kihívás előtt állnak
Pénzcentrum
Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility