Megálljt parancsolna Trumpnak a demokrata nagyágyú: már megint kicsavarják a kezéből a katonák irányítását

Minderre egy nappal azután kerül sor, hogy
egy szövetségi bíró ideiglenesen megakadályozta a Trump-kormányzatot abban, hogy 200 oregoni nemzeti gárdistát vezényeljen Portland utcáira.
Az egyébként Donald Trump által kinevezett Karin Immergut szövetségi bíró átmeneti határozatban tiltotta meg Pete Hegseth védelmi miniszternek, hogy az oregoni gárdistákat szövetségi irányítás alá helyezze az ottani demokrata kormányzó ellenkezését figyelmen kívül hagyva. Immergut ideiglenes intézkedése 14 nap múlva lejár, de meghosszabbítható, és a tárgyalás időpontját október 29-re tűzte ki.
Ez a törvénnyel és a hatalommal való lélegzetelállító visszaélés
- fogalmazott Newsom a közleményében. "A Trump-adminisztráció nyíltan támadja a jogállamiságot, figyelmen kívül hagyja a bírósági végzéseket, és politikai ellenfelekként kezeli a bírákat, még azokat is, akiket maga az elnök nevezett ki" - tette hozzá a kaliforniai kormányzó, akit potenciális 2028-as elnökjelölt-aspiránsként emlegetnek.
Trump szeptember végén utasította Hegseth-et, hogy küldjön gárdistákat Portlandbe, miután tüntettek a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) helyi épületénél. Az elnök a Truth Social-oldalán azt állította, hogy az épületet
az Antifa és más hazai terroristák ostromolják.
Ez már a második alkalom, hogy Trump Newsom akarata ellenére helyezi szövetségi irányítás alá a kaliforniai nemzeti gárdát. Júniusban a republikánus párti elnök 4000 gárdistát és mintegy 700 tengerészgyalogost vezényelt Los Angelesbe az ICE-razziák elleni demonstrációk miatt.
Múlt hónapban egy szövetségi bíró elsőfokon megállapította, hogy a kormányzat ezen lépése megsértette az 1878-ben elfogadott Posse Comitatus-törvényt, amely
tiltja a hadsereg belföldi bevetését polgári rendfenntartási célokra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
