Néhány ezer szavazat híján vége a cseh választásoknak, Andrej Babiš győzelme megkérdőjelezhetetlen

Gőzerővel megy a hatalmi birkózás Prágában: elstartolt az alkudozás
Konzultációs jellegű megbeszélésekről volt szó, még nem jött el az ideje annak, hogy valaki kormányalakítási megbízatást kapjon - jelentette ki Petr Pavel cseh köztársasági elnök, miután vasárnap a prágai Hradzsinban egyenként találkozott a hétvégi képviselőházi, azaz parlamenti alsóházi választásokon legjobban szerepelt öt párt elnökével.
A cseh államfő fogadta Andrej Babist
Petr Pavel cseh államfő vasárnap reggel fogadta Andrej Babis, volt kormányfőt, a hétvégi képviselőházi választásokat megnyerő ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét.
Lényegében lezárult a cseh választás, Andrej Babis hatalmas győzelmet aratott
A 14 választási körzetből 12 esetében megszületett a választási eredmény Csehországban, győzött az Andrej Babiš vezette ANO, ugyanakkor a kormányzáshoz szükséges 101 mandátumot nem sikerült megszerezniük, így vélhetően koalíció alakul majd.
Még három körzet visszavan
11 körzetben befejeződött a számlálás, a teljes feldolgozottság 99,9%-nál jár jelenleg.
Mivel Prága volt az egyik lemaradó, így az új adatok hatására Babis pártja visszaesett, már csak a szavazatok 34,59%-át bírja, ezzel 80 mandátuma lehet az új parlamentben.
- Fiala pártja javított, 23,32%-on áll, ez 52 mandátumot jelenthet.
- A Stan 11,20% körül zárhat,
- a Kalózpárt 8,92%-ot kaphat,
- az SPD 7,79%-on áll,
- az AUTO pedig 6,78%-nál tart jelenleg.
97,7 százaléknál jár a feldolgozottság
Lassan befejeződik a szavazatok számlálása, de már most lehet tudni, hogy az Andrej Babis vezette ANO megnyerte a választásokat.
Az eredmények jelenleg:
Babiš-féle ANO 35,06%, ezzel 82 parlamenti mandátumra jogosultak,
a jelenleg kormányzó Spolu 23% (51 hely)
a Stan 11,09% (22 hely),
a Kalózpárt 8,73% (16 mandátum),
az SPD 7,88% (13 mandátum),
AUTO 6,81% 16 mandátum.
Az ANO egyébként Prágán kívül az összes választási körzetet elhódította, de a fővárosban is 20%-os eredménnyel a második legerősebb pártként zárhat.
95 százaléknál győzött az ANO
95,67 százalékos feldolgozottságnál 35,3 százalékon áll az ANO, a Spolu 22,7 százalékos. A Stan 11 százalékkal harmadik. Parlamentbe jut még a Kalózpárt, az SPD és az AUTO.
88 százaléknál már egyértelmű az ANO győzelme
A szavazatok 88,49 százalékának összeszámlálása után továbbra is a Babiš-féle ANO vezet 36 százalékkal. Második a jelenlegi kormányerő, a Spolu 22,2 százalékkal. A további parlamentbe jutó erők: Stan (10,9%), Kalózok (8,3%), SPD (8%) és AUTO (6,8%).
(Novinky.cz)
82 százaléknál helycsere történt a pártok sorrendjében
Az Andrej Babiš-féle ANO továbbra is magabiztosan vezet a csehországi parlamenti választásokon a szavazatok 82,84 százalékának megszámlálása után. A legnagyobb ellenzéki párt 36,5 százalékon áll, míg a Petr Fiala jelenlegi kormányfő mögött álló Spolu 21,8 százalékkal a második.
Harmadik a liberális Stan 10,8 százalékkal, a negyedik helyre viszont feljött a Kalózpárt 8,2 százalékkal, maga mögé utasítva az oroszbarát SPD-t, amely kicsit több mint 8 százalékkal ötödik. Hatodik továbbra is a szélsőjobboldali AUTO 6,9 százalékkal.
Ez a hat erő éri el az 5 (pártszövetségek esetén 8) százalékos küszöböt. A radikális baloldali Elég! 4,5 százalékos eredménye nem lesz elég a parlamentbe jutásra, a többi párt pedig 1 százalék körül vagy az alatt áll.
(Novinky.cz)
Prága kivételével az összes régiót megnyeri az ANO
Andrej Babiš pártja, az ANO Prágát leszámítva az összes csehországi régióban vezet.
Prágában a vezető kormányerő, a jobbközép Spolu 33,5 százalékkal vezet a szavazatok 70,3 százalékának megszámlálása után, itt az ANO országos eredményétől jelentősen elmaradva csak 20,8 százalékon áll.
Mindenhol máshol azonban jelentősen vezet az ANO. A Morva-sziléziai kerületben, illetve az Ústí nad Labem-i kerületben 45 százalék fölötti eredménnyel vezet Babiš pártja, ezekben a Spolu mindössze 15-16 százalékon áll.
Már szinte biztos Babiš győzelme
A szavazatok kétharmadának (66,34%) összeszámlálása után bár tovább csökkent a különbség a Babiš-féle ANO és a Petr Fiala miniszterelnök vezette Spolu között, továbbra is magabiztosan vezet az ellenzéki párt 37,7 százalékkal, míg a fő kormányerő 21,1 százalékon áll.
A dobogó helyére a liberális Stan léphet fel 10,6 százalékkal, az oroszbarát SPD a negyedik. Az ötödik helyen áll csaknem 8 százalékkal a Kalózok párt, míg a szélsőjobboldali AUTO továbbra is hatodik csaknem 7 százalékkal.
A választási részvétel 68,36 százalékos.
(Novinky.cz)
46 százaléknál tartja a vezetést az ANO
A szavazatok több mint 46 százalékának megszámlálása után tartja vezetését az Andrej Babiš-féle ANO, habár a különbség kicsit csökkent közte és a jelenlegi kormányfő, Petr Fiala mögött álló erő, a Spolu között. Az ANO 38,5 százalékon, a Spolu 19,8 százalékon áll.
Továbbra is a harmadik helyen áll a liberális Stan 10,5 százalékkal. Az oroszbarát SPD 8,3 százalékkal a negyedik. Az ötödik helyen váltás történt: a Kalózok párt közel 7,4 százalékos eredményével megelőzte a szélsőjobboldali AUTO pártot.
Jelentősen vezet Babiš pártja
Az Andrej Babiš volt miniszterelnök vezette ANO a szavazatok 22,67 százalékának összeszámlálása után jelentősen vezet, több mint 39 százalékkal. Második helyen áll a Petr Fiata jelenlegi kormányfő fémjelezte Spolu 19 százalékkal. Harmadik helyen a liberális Stan (Polgármesterek és Függetlenek) áll 10 százalék fölötti eredménnyel.
Az EU-ellenes, oroszbarát Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) jelenleg a negyedik helyen áll 8 százalékkal, a szélsőjobboldali Autósok Magukért mozgalom ötödik 7,5 százalékkal. A Kalózpárt áll a hatodik helyen 7 százalékkal.
(Novinky.cz)
Nagy fordulat jöhet Csehországban, megkezdődött a szavazatszámlálás
Csehországban pénteken és szombaton parlamenti választásokat tartottak, melynek nagy kérdése, maradhat-e a Petr Fiala vezette centrista kormány, vagy visszatér a hatalomba Orbán Viktor fontos európai szövetségese, Andrej Babiš. A szavazóurnák szombat délután 14 órakor zártak, és megkezdődött a szavazatszámlálás.
Címlapkép: Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke leadja szavazatát egy ostravai szavazóhelyiségben 2025. október 3-án. MTI/EPA/Martin Divisek
Gőzerővel megy a hatalmi birkózás Prágában: elstartolt az alkudozás
A tegnapi választás után.
Saját szomszédságából rúghatják ki az EU-t, ha nem képes fegyverként használni gazdasági erejét
Erős pozícióban van az EU, de egységes stratégia nélkül gyorsan visszaszorulhat a környező térségekből.
Szomorú hír érkezett a Balatonról, drámai adatot mértek reggel
Idén komoly változás tapasztalható a "magyar tenger" vízszintjében.
Izrael szerint durva hazugság, hogy Greta Thunbergéket bántalmazták volna
Semmilyen panaszt nem nyújtott be az izraeli hatóságokhoz.
Elfoglalta az orosz hadsereg Kuzminivkát
Hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni.
Ilyen időnk lesz a jövő héten
A hőmérséklet lassan emelkedik, a hét közepén ismét eléri a 20 fokot.
Netanjahu: Csak a túszok hazatérése után lépünk tovább a tűzszünettel
Izrael fő tőzsdeindexei új történelmi csúcsokat értek el.
Terrortámadás Angliában: lép a kormány, korlátoznák a félelemkeltő tüntetéseket
"Figyelembe kell venni az egyes közösségek jogát is ahhoz, hogy félelem nélkül éljenek."
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt egyes vállalkozók
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály alapján az átalányadózók egy része és az őstermelők könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt. Ugyanis a ezen támogatott hitelnél a bankoknak
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.