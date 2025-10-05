Nem tágít Donald Trump az általa elrendelt katonai támadások kapcsán: üzent az elnök jobbkeze

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter (címlapképünkön) a Fox News vasárnapi adásában nyilatkozott, miután az Egyesült Államok pénteken újabb négy embert ölt meg egy csapás keretében, ami
legalább a negyedik hasonló akció volt az elmúlt hetekben.
Minden szükséges felhatalmazással rendelkezünk. Ezek külföldi terrorista szervezeteknek vannak minősítve
- mondta Hegseth. Az áldozatok száma a péntekivel együtt összesen 21-re emelkedett.
Sem Hegseth, sem Donald Trump nem mutatott be konkrét bizonyítékot arra, hogy a célba vett hajók valóban kábítószert szállítottak, vagy hogy az egyesült államokba tartottak volna.
Trump egy múlt héten kiszivárgott memorandum alapján arról tájékoztatta a Kongresszust, hogy megállapította: az USA "nem nemzetközi fegyveres konfliktusban" áll a drogkartellekkel.
A BBC azt írta, a kormányzatot törvény kötelezi arra, hogy jelentse a törvényhozásnak, ha be kívánja vetni a fegyveres erőket, Trump megállapítása pedig arra utal, hogy további akciók következhetnek.
A csapások aktív fegyveres konfliktusként történő keretetése valószínűleg lehetőséget ad Trump számára, hogy igazolja a háborús hatáskörök széles körű alkalmazását, például az "ellenséges harcosok" megölését – még akkor is, ha azok nem jelentettek közvetlen fenyegetést az országra. Mindez a BBC szerint
arra hajaz, amit a Bush-adminisztráció a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után alkalmazott az al-Káida ellen.
Kritikusok szerint egyszóval Trump ismételten az elnöki hatalmának korlátait feszegeti a hajók elleni támadásokkal. Bár az elnök önvédelemként állítja be a műveleteket, jogi szakértők – a csapások nemzetközi jog szerinti törvényességén kívül – azt is kérdőbe vonják, hogy miért a hadsereg hajtja végre ezeket a parti őrség helyett, mely alapvető esetben az ország tengeri rendészeti szerve lenne.
Ha a féltekénken vagy, ha a Karib-térségben tartózkodsz, ha Venezuelától északra vagy, és kábítószert akarsz csempészni az Egyesült Államokba, akkor az amerikai hadsereg legitim célpontja vagy
- jelentette ki mindenesetre Hegseth vasárnap.
Trump emellett azt állította, hogy az amerikai katonai jelenlét növelése a Karib-térségben megállította a Dél-Amerikából kiinduló kábítószer-kereskedelmet.
Nem érkezik kábítószer a vízen keresztül. És majd meglátjuk, mi lesz a második fázis
- mondta újságíróknak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Keményen üzent a Nyugatnak Zelenszkij: gúnyt űz Putyin belőletek!
Kifogásolta, hogy nem jött a heves reakció.
Nem tágít Donald Trump az általa elrendelt katonai támadások kapcsán: üzent az elnök jobbkeze
A kétkedőknek és kritikusoknak.
Trump reagált Putyin ajánlatára: "ez jó ötletnek tűnik!"
Megszólalt az amerikai elnök.
Megtartották az első szavazást az országban, ahol egy éve még véreskezű diktátor uralkodott
Zökkenőmentesen voksoltak, de nem közvetlenül a lakosság.
Gőzerővel megy a hatalmi birkózás Prágában: elstartolt az alkudozás
A tegnapi választás után.
Saját szomszédságából rúghatják ki az EU-t, ha nem képes fegyverként használni gazdasági erejét
Erős pozícióban van az EU, de egységes stratégia nélkül gyorsan visszaszorulhat a környező térségekből.
Szomorú hír érkezett a Balatonról, drámai adatot mértek reggel
Idén komoly változás tapasztalható a "magyar tenger" vízszintjében.
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt egyes vállalkozók
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály alapján az átalányadózók egy része és az őstermelők könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt. Ugyanis a ezen támogatott hitelnél a bankoknak
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.