Nem tágít Donald Trump az általa elrendelt katonai támadások kapcsán: üzent az elnök jobbkeze

Az amerikai védelmi miniszter szerint minden szükséges felhatalmazásuk megvan azokhoz a Venezuela partjainál végrehajtott katonai csapásokhoz, amelyek állítólagos drogszállító hajókat vettek célba - írja a Reuters.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter (címlapképünkön) a Fox News vasárnapi adásában nyilatkozott, miután az Egyesült Államok pénteken újabb négy embert ölt meg egy csapás keretében, ami

legalább a negyedik hasonló akció volt az elmúlt hetekben.



Minden szükséges felhatalmazással rendelkezünk. Ezek külföldi terrorista szervezeteknek vannak minősítve

- mondta Hegseth. Az áldozatok száma a péntekivel együtt összesen 21-re emelkedett.

Sem Hegseth, sem Donald Trump nem mutatott be konkrét bizonyítékot arra, hogy a célba vett hajók valóban kábítószert szállítottak, vagy hogy az egyesült államokba tartottak volna.

Trump egy múlt héten kiszivárgott memorandum alapján arról tájékoztatta a Kongresszust, hogy megállapította: az USA "nem nemzetközi fegyveres konfliktusban" áll a drogkartellekkel.

A BBC azt írta, a kormányzatot törvény kötelezi arra, hogy jelentse a törvényhozásnak, ha be kívánja vetni a fegyveres erőket, Trump megállapítása pedig arra utal, hogy további akciók következhetnek.

A csapások aktív fegyveres konfliktusként történő keretetése valószínűleg lehetőséget ad Trump számára, hogy igazolja a háborús hatáskörök széles körű alkalmazását, például az "ellenséges harcosok" megölését – még akkor is, ha azok nem jelentettek közvetlen fenyegetést az országra. Mindez a BBC szerint

arra hajaz, amit a Bush-adminisztráció a 2001. szeptember 11-i terrortámadások után alkalmazott az al-Káida ellen.

Kritikusok szerint egyszóval Trump ismételten az elnöki hatalmának korlátait feszegeti a hajók elleni támadásokkal. Bár az elnök önvédelemként állítja be a műveleteket, jogi szakértők – a csapások nemzetközi jog szerinti törvényességén kívül – azt is kérdőbe vonják, hogy miért a hadsereg hajtja végre ezeket a parti őrség helyett, mely alapvető esetben az ország tengeri rendészeti szerve lenne.

Ha a féltekénken vagy, ha a Karib-térségben tartózkodsz, ha Venezuelától északra vagy, és kábítószert akarsz csempészni az Egyesült Államokba, akkor az amerikai hadsereg legitim célpontja vagy

- jelentette ki mindenesetre Hegseth vasárnap.

Trump emellett azt állította, hogy az amerikai katonai jelenlét növelése a Karib-térségben megállította a Dél-Amerikából kiinduló kábítószer-kereskedelmet.

Nem érkezik kábítószer a vízen keresztül. És majd meglátjuk, mi lesz a második fázis

- mondta újságíróknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images