  • Megjelenítés
FONTOS Hétvégén sem pihennek a kriptósok, új történelmi csúcson a bitcoin
Oroszországot támadja Ukrajna, kemény harcok zajlanak a fronton - Vasárnapi híreink az ukrajnai háborúról
Globál

Oroszországot támadja Ukrajna, kemény harcok zajlanak a fronton - Vasárnapi híreink az ukrajnai háborúról

Portfolio
Ukrajna az elmúlt napokban több, mélyen az orosz hátországba irányuló támadást hajtott végre – az egyik drón egészen 1700 kilométerre hatolt be Oroszország területére. Az akciók során olajfinomítók és vegyi üzemek is felrobbantak. Közben az orosz haderő Kupjanszk és Pokrovszk térségében utcai harcokat folytat, valamint gyors előrenyomulásról számoltak be Liman környékén, ahol bekerítő hadműveletek zajlanak. Az orosz–ukrán háború vasárnapi eseményeit folyamatosan frissítjük.
Megosztás

ORFK: 5900-an érkeztek Ukrajnából szombaton

Az ukrán-magyar határszakaszon 5900 ember lépett be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI-t vasárnap.

A beléptetettek közül a rendőrség 22 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

(MTI)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Megosztás

Mélységi támadások Oroszország ellen, Limannál nyomulnak Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról szombaton

Ukrajna a napokban több mélységi támadást is végrehajtott Oroszország ellen, egy ukrán UAV 1700 kilométer mélyen berepült az agresszor állam területére. Olajfinomítók, vegyiüzemek robbantak fel. Az orosz hadsereg Kupjanszk és Porkvoszk utcáin harcol, emellett (viszonylag) gyorsan haladnak Liman térségében is - az Észak-Donyecki város körüli településeken végeznek bekerítő manővereket. Pár napon belül eldőlhet, Ukrajna kap-e Tomahawk cirkálórakétákat az USA-tól. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Tovább a cikkhez
Mélységi támadások Oroszország ellen, Limannál nyomulnak Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról szombaton

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
lengyel légierő, f-16, f16-fegyver-háború-hadsereg-honvédelem-légierő-repülő-vadászgép
Globál
Felszálltak a lengyel vadászgépek, a legmagasabb készültségi fokozatban a légvédelmi rendszerek
Pénzcentrum
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility