Putyin: Ha az USA ezt meglépi, tönkremennek az orosz-amerikai kapcsolatok

Az USA fontolgatja, hogy Tomahawk rakéták szállítson Ukrajnának, Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban ma kijelentette, hogy ez tönkretenné az elmúlt időszakban javuló tendenciát mutató orosz-amerikai kapcsolatokat.

Putyin kijelentette, hogy ha az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat biztosítana Ukrajnának oroszországi célpontok elleni nagy hatótávolságú csapásokhoz,

az az orosz-amerikai kapcsolatok teljes megromlásához vezetne.

Ez a kapcsolataink megsemmisüléséhez vezet, vagy legalábbis azoknak a pozitív tendenciáknak a megszűnéséhez, amelyek ezekben a kapcsolatokban kialakultak

- mondta Putyin egy vasárnap közzétett videóban.

JD Vance amerikai alelnök korábban jelezte, hogy Washington fontolóra veszi Ukrajna kérését nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták beszerzésére, amelyekkel mélyen Oroszország területén, akár Moszkvában is csapást mérhetnének, bár a végső döntés még nem született meg.

A The Wall Street Journal a múlt héten arról számolt be, hogy az Egyesült Államok hírszerzési információkat szolgáltatna Ukrajnának oroszországi energetikai infrastruktúra célpontokról, miközben mérlegeli a rakéták szállítását. Két tisztviselő megerősítette a jelentést a Reutersnek.

Ugyanakkor egy amerikai tisztviselő és három másik forrás szerint a Trump-adminisztráció szándéka a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnának történő küldésére esetleg nem kivitelezhető, mivel a jelenlegi készletek az amerikai haditengerészet és más felhasználók számára vannak lekötve.

A Tomahawk cirkálórakéták 2500 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy ha Ukrajna megkapná ezeket a fegyvereket, akkor a Kreml és egész európai Oroszország célponttá válhatna.

Putyin csütörtökön kijelentette, hogy lehetetlen a Tomahawk rakétákat amerikai katonai személyzet közvetlen részvétele nélkül használni, így az ilyen rakéták Ukrajnának történő szállítása "minőségileg új szakaszát jelentené az eszkalációnak".

Az orosz elnök hozzátette, hogy bár a Tomahawk rakéták kárt okozhatnak Oroszországnak, egyszerűen lelőnék azokat és fejlesztenék légvédelmüket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images