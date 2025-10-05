Putyin: Ha az USA ezt meglépi, tönkremennek az orosz-amerikai kapcsolatok

Putyin kijelentette, hogy ha az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat biztosítana Ukrajnának oroszországi célpontok elleni nagy hatótávolságú csapásokhoz,
az az orosz-amerikai kapcsolatok teljes megromlásához vezetne.
Ez a kapcsolataink megsemmisüléséhez vezet, vagy legalábbis azoknak a pozitív tendenciáknak a megszűnéséhez, amelyek ezekben a kapcsolatokban kialakultak
- mondta Putyin egy vasárnap közzétett videóban.
JD Vance amerikai alelnök korábban jelezte, hogy Washington fontolóra veszi Ukrajna kérését nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták beszerzésére, amelyekkel mélyen Oroszország területén, akár Moszkvában is csapást mérhetnének, bár a végső döntés még nem született meg.
A The Wall Street Journal a múlt héten arról számolt be, hogy az Egyesült Államok hírszerzési információkat szolgáltatna Ukrajnának oroszországi energetikai infrastruktúra célpontokról, miközben mérlegeli a rakéták szállítását. Két tisztviselő megerősítette a jelentést a Reutersnek.
Ugyanakkor egy amerikai tisztviselő és három másik forrás szerint a Trump-adminisztráció szándéka a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnának történő küldésére esetleg nem kivitelezhető, mivel a jelenlegi készletek az amerikai haditengerészet és más felhasználók számára vannak lekötve.
A Tomahawk cirkálórakéták 2500 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy ha Ukrajna megkapná ezeket a fegyvereket, akkor a Kreml és egész európai Oroszország célponttá válhatna.
Putyin csütörtökön kijelentette, hogy lehetetlen a Tomahawk rakétákat amerikai katonai személyzet közvetlen részvétele nélkül használni, így az ilyen rakéták Ukrajnának történő szállítása "minőségileg új szakaszát jelentené az eszkalációnak".
Az orosz elnök hozzátette, hogy bár a Tomahawk rakéták kárt okozhatnak Oroszországnak, egyszerűen lelőnék azokat és fejlesztenék légvédelmüket.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült az igazság a dollár várt bukásáról
A Trump-hatás egészen nem várt fordulatot hozott.
Forgalomelterelés lesz hétfőtől az M1-esen
Törökbálint térségében.
Kiderült, ki lehet az új budapesti amerikai nagykövet
Donald Trump jelölte a pozícióra.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe! – díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Újra megnyílt az azonosítatlan léggömbök miatt lezárt vilniusi repülőtér
Több ezer utast érintettek a változtatások.
Új AI-stratégiát készít elő az Európai Bizottság
Kiszivárogtak az információk.
Donald Trump: Izrael beleegyezett a Gázában meghatározott zóna határvonalaiba, ahonnan kivonná katonaságát
Amennyiben a Hamász elfogadja az amerikai béketervet.
Felszálltak a lengyel vadászgépek, a legmagasabb készültségi fokozatban a légvédelmi rendszerek
Oroszország a lengyel határhoz közeli területeket támad.
Könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt egyes vállalkozók
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály alapján az átalányadózók egy része és az őstermelők könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt. Ugyanis a ezen támogatott hitelnél a bankoknak
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.