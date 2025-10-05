  • Megjelenítés
Trump reagált Putyin ajánlatára:
Trump reagált Putyin ajánlatára: "ez jó ötletnek tűnik!"

Donald Trump amerikai elnök vasárnap pozitívan reagált orosz kollégája, Vlagyimir Putyin közelmúltbeli ajánlatára, amely a hadrendbe állított stratégiai nukleáris fegyverek önkéntes korlátozására vonatkozott.

Nekem ez jó ötletnek tűnik

- nyilatkozta Trump a Fehér Ház déli gyepén újságíróknak.

Putyin a múlt hónapban tett javaslatot arra, hogy Oroszország önkéntesen betartaná a 2010-es új START-egyezmény határértékeit, amennyiben az Egyesült Államok is hajlandó ugyanerre.

A világ két legnagyobb nukleáris hatalmát korlátozó megállapodás hatálya jövő februárban jár le.

AZ ÚJ START-SZERZŐDÉS washington ÉS moszkva STRATÉGIAI NUKLEÁRIS ARZENÁLJÁT 1550 TELEPÍTETT ROBBANÓFEJBEN, VALAMINT 700 TELEPÍTETT NAGY HATÓTÁVOLSÁGÚ RAKÉTÁBAN ÉS NEHÉZBOMBÁZÓBAN MAXIMÁLJA.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons / Public Domain

