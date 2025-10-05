Trump reagált Putyin ajánlatára: "ez jó ötletnek tűnik!"

Nekem ez jó ötletnek tűnik
- nyilatkozta Trump a Fehér Ház déli gyepén újságíróknak.
US President Donald Trump has described his Russia counterpart, Vladimir Putin’s, proposal on the New START Treaty as a "good idea":https://t.co/KiBYi6Ao2fVideo: Dmitry Kirsanov/TASS pic.twitter.com/HdPEthLO8a https://t.co/KiBYi6Ao2f— TASS (@tassagency_en) October 5, 2025
Putyin a múlt hónapban tett javaslatot arra, hogy Oroszország önkéntesen betartaná a 2010-es új START-egyezmény határértékeit, amennyiben az Egyesült Államok is hajlandó ugyanerre.
A világ két legnagyobb nukleáris hatalmát korlátozó megállapodás hatálya jövő februárban jár le.
AZ ÚJ START-SZERZŐDÉS washington ÉS moszkva STRATÉGIAI NUKLEÁRIS ARZENÁLJÁT 1550 TELEPÍTETT ROBBANÓFEJBEN, VALAMINT 700 TELEPÍTETT NAGY HATÓTÁVOLSÁGÚ RAKÉTÁBAN ÉS NEHÉZBOMBÁZÓBAN MAXIMÁLJA.
Címlapkép forrása: Wikimedia Commons / Public Domain
Gőzerővel megy a hatalmi birkózás Prágában: elstartolt az alkudozás
A tegnapi választás után.
Saját szomszédságából rúghatják ki az EU-t, ha nem képes fegyverként használni gazdasági erejét
Erős pozícióban van az EU, de egységes stratégia nélkül gyorsan visszaszorulhat a környező térségekből.
Szomorú hír érkezett a Balatonról, drámai adatot mértek reggel
Idén komoly változás tapasztalható a "magyar tenger" vízszintjében.
Izrael szerint durva hazugság, hogy Greta Thunbergéket bántalmazták volna
Semmilyen panaszt nem nyújtott be az izraeli hatóságokhoz.
Elfoglalta az orosz hadsereg Kuzminivkát
Hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni.
Ilyen időnk lesz a jövő héten
A hőmérséklet lassan emelkedik, a hét közepén ismét eléri a 20 fokot.
Netanjahu: Csak a túszok hazatérése után lépünk tovább a tűzszünettel
Izrael fő tőzsdeindexei új történelmi csúcsokat értek el.
Terrortámadás Angliában: lép a kormány, korlátoznák a félelemkeltő tüntetéseket
"Figyelembe kell venni az egyes közösségek jogát is ahhoz, hogy félelem nélkül éljenek."
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt egyes vállalkozók
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály alapján az átalányadózók egy része és az őstermelők könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt. Ugyanis a ezen támogatott hitelnél a bankoknak
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.