Új kormánya lett Európa vezető hatalmának, és máris komoly kihívás előtt állnak

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök (címlapképünkön) vasárnap Roland Lescure-t, Emmanuel Macron elnök közeli szövetségesét nevezte ki pénzügyminiszternek az új párizsi kabinetben. Lescure, aki már első, 2017-es elnökválasztási kampányában is támogatta Macront, pályafutása elején rövid ideig a Szocialista Párt tagja volt.
Lescure Kinevezése ezáltal a baloldal felé tett gesztusként értékelhető
a centrista kormánypárt, illetve a radikális jobboldal, valamint baloldali pártok közötti kényes költségvetési tárgyalásokat megelőzően.
Bruno Le Maire-t, aki pénzügyminiszter volt a COVID-járvány idején, védelmi miniszterré nevezték ki a feljebb lépett Lecornu helyére. Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés elnöke bírálta Le Maire kinevezését, mivel szerinte "becsődöltötte" az országot a koronavírus okozta válság kezelésével.
Több kulcsfontosságú miniszter ugyanakkor a helyén maradt, köztük Jean-Noël Barrot külügy-, Bruno Retailleau belügy- és Gérald Darmanin igazságügyi miniszter.
A Politico szerint összességében kevés az új arc Lecornu csapatában, ami ékesen jelzi, hogy Macron egymást követő kormányaiban nagyjából hasonlóak a politikai erőviszonyok –
annak ellenére, hogy Lecornu már a francia elnök ötödik miniszterelnöke kevesebb mint két év alatt.
A szeptember elején kinevezett Lecornu a szocialisták megnyerése érdekében javaslatot tett egy vállalkozókat nem érintő vagyonadó bevezetésére. Emellett kizárta a különleges alkotmányos jogkörök bevetését, hogy a költségvetést szavazás nélküli átverje a parlamenten.
Címlapkép forrása: MTI
