Új kormánya lett Európa vezető hatalmának, és máris komoly kihívás előtt állnak

A volt ipari tárcavezető Roland Lescure lett Franciaország új pénzügyminisztere, de több korábbi kabinettag megtartotta pozícióját az új kormányban - jelentette be Emmanuel Macron francia elnök hivatala, az Élysée-palota a Reuters szerint.

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök (címlapképünkön) vasárnap Roland Lescure-t, Emmanuel Macron elnök közeli szövetségesét nevezte ki pénzügyminiszternek az új párizsi kabinetben. Lescure, aki már első, 2017-es elnökválasztási kampányában is támogatta Macront, pályafutása elején rövid ideig a Szocialista Párt tagja volt.

Lescure Kinevezése ezáltal a baloldal felé tett gesztusként értékelhető

a centrista kormánypárt, illetve a radikális jobboldal, valamint baloldali pártok közötti kényes költségvetési tárgyalásokat megelőzően.

Bruno Le Maire-t, aki pénzügyminiszter volt a COVID-járvány idején, védelmi miniszterré nevezték ki a feljebb lépett Lecornu helyére. Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés elnöke bírálta Le Maire kinevezését, mivel szerinte "becsődöltötte" az országot a koronavírus okozta válság kezelésével.

Több kulcsfontosságú miniszter ugyanakkor a helyén maradt, köztük Jean-Noël Barrot külügy-, Bruno Retailleau belügy- és Gérald Darmanin igazságügyi miniszter.

A Politico szerint összességében kevés az új arc Lecornu csapatában, ami ékesen jelzi, hogy Macron egymást követő kormányaiban nagyjából hasonlóak a politikai erőviszonyok –

annak ellenére, hogy Lecornu már a francia elnök ötödik miniszterelnöke kevesebb mint két év alatt.

A szeptember elején kinevezett Lecornu a szocialisták megnyerése érdekében javaslatot tett egy vállalkozókat nem érintő vagyonadó bevezetésére. Emellett kizárta a különleges alkotmányos jogkörök bevetését, hogy a költségvetést szavazás nélküli átverje a parlamenten.

