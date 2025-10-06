  • Megjelenítés
Beintett Trumpnak az európai hatalom: az F-35-ös ötödik generációs lopakodó vadászgépek helyett jöhet a KAAN
Beintett Trumpnak az európai hatalom: az F-35-ös ötödik generációs lopakodó vadászgépek helyett jöhet a KAAN

Az Eurasian Times spanyol médiaértesülésekre hivatkozva arról ír, hogy a spanyol kormány az amerikai F-35-ös vadászgépek rendelésének visszamondása után a fejlesztés alatt álló török KAAN felé fordult.

A dél-európai hatalom több más országgal együtt parkolópályára tette az amerikai F-35-ös beszerzését, elsősorban az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak a politikája miatt. A legtöbb ország azt nehezményezi, hogy Washington vámokkal sújtja őket, ezért inkább máshonnan próbálnak meg beszerezni ötödik generációs vadászgépeket. Madrid szintén erre hivatkozva határozott a visszalépésről, de a növekvő költségek, a szoftveres frissítéssel kapcsolatos problémák, a közelmúltban történt balesetek is hozzájárultak a beszerzési stratégia felülvizsgálatához.

Spanyolország még 2023-ban különített el mintegy 6,25 milliárd eurónyi keretet új vadászgépek beszerzésére. Ekkor még az volt a fő irány, hogy a Future Combat Air System (FCAS) következő generációs vadászgép lehet a befutó, amelyet Franciaország, Németország és Spanyolország közösen fejleszt. A program viszont komoly problémákkal terhelt, mivel az iparági szereplők nem tudnak megegyezni részleten. A különböző fejlesztőcégek miatti nézeteltérés miatt több évet csúszik a terv, a teljes összeomlás sem kizárható. A pakliban most az is benne van, hogy végül a francia Dassault egyedül fejezi be a munkát.

Madrid probléma ettől nem oldódik meg, ezért elkezdtek más megoldást keresni a vadászgépek hiányának problémájára, így került képbe a törökök ötödik generációs programja, a KAAN. Szerintük ez csak átmeneti megoldás lenne, hogy az FCAS elkészüljön, és addig se maradjanak modern légierős képesség nélkül.

Spanyolország számára a beszerzése kiegészítő modellként szolgálnaaspanyol légierő számárajelenleg rendelkezésre álló Eurofighterekhez. Ez időt adna azúj hatodik generációs repülőgép, az FCAS elkészültéig

– írja egy spanyol lap.

Madrid és Ankara között a katonai kapcsolat elmélyülni látszik az utóbb időszakban, a dél-európai ország 24 darab Hürjet kiképző- és könnyű támadó vadászgépet is vásárolt a törököktől. Nem ez lehet a végleges szám, összesen 45 Hürjet beszerzése lehet a végső cél. Ezzel a bevásárlással Madrid lett az első külföldi vevő, a 2023-ban kifejlesztett gép pedig lehetőséget ad a további kapcsolatok elmélyítéséhez.

A KAAN beszerzése új szintet jelenthet a két ország között. Eredetileg olyan gépnek szánták, amely képes a légifölény megteremtésére, de a fejlesztéseknek köszönhetően inkább az F-35-re hasonlító többcélú vadászgép lett belőle. Azt várják tőle, hogy „kiváló képességeket” kínál majd a levegő-levegő és a levegő-föld harci küldetésekhez.

A fejlesztő vállalat vezérigazgatója nem is fukarkodott a dicséretekkel, szerinte a KAAN még az amerikai F-35-ösnél is jobb lesz.

Nem szabad elfelejteni, hogy az ígéretek egyelőre még nem bizonyítottak, a repülőgép még fejlesztés alatt áll, valamint Spanyolország részvétele is bizonytalan, de az érdeklődés reménykeltő lehet Ankarának.

Hátat fordít az USA-nak egy nyugat-európai ország: mégsem kérnének az F-35-ösökből

A címlapkép illusztráció.

