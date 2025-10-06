Betelt a pohár Dániánál: érzékeny pontján találnák el Putyin hatalmi gépezetét

A dán kormány hétfőn jelentette be, hogy fokozza az ország felségvizein áthaladó olajszállító hajók ellenőrzését az európai erőfeszítések részeként, amelyek Oroszország úgynevezett „árnyékflottája” ellen irányulnak.

A lépés azt követően történt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 28-án hírszerzési jelentésekre hivatkozva közölte: Oroszország „árnyékflottáját” drónok indítására és irányítására használják európai városok felett.

Koppenhága közlése szerint az új intézkedések elsősorban az idősebb hajókra összpontosítanak, amelyeket gyakran használ a nyugati olajszankciók kijátszására létrehozott flotta, és amelyek rossz műszaki állapotuk miatt környezetvédelmi és biztonsági kockázatot jelentenek.

Magnus Heunicke dán környezetvédelmi miniszter szerint évente nagyszámú elöregedett, nem biztonságos olajszállító hajó halad át a dán felségvizeken.

Különös kockázatot jelentenek tengeri környezetünkre. Ezért most szigorítjuk az alapvető környezetvédelmi szabályok ellenőrzését, hogy hatékonyabban és következetesebben léphessünk fel a tankhajók és az orosz árnyékflotta ellen

– mondta.

Morten Bodskov dán ipari és kereskedelmi miniszter szerint a kezdeményezés része annak a szélesebb körű erőfeszítésnek, amely véget kíván vetni Vlagyimir Putyin orosz elnök katonai gépezetének.

Minden eszközt bevetünk. Biztonsági ellenőrzéseinkből tudjuk, hogy e hajók közül sok régi és elhasználódott. Ezért hatóságaink fokozzák az ellenőrzéseket Dánia és a dán vizek védelme érdekében

– tette hozzá.

A Dán Tengerészeti Hivatal a Környezetvédelmi Ügynökséggel együttműködve növeli a környezetvédelmi ellenőrzések számát a nemzetközi szabványoknak való megfelelés biztosítása érdekében. A kormány közlése szerint az ellenőrzések során gyűjtött adatokat megoszthatják nemzetközi partnerekkel az „árnyékflotta” egyes hajóinak azonosítása és szankcionálása céljából.

Dániában az elmúlt napokban drónészlelések miatt ideiglenesen több repülőteret is lezártak, az új intézkedés részben az erre való reakció a dán kormány részéről.

Címlapkép forrása: Jens BÃ¼ttner/picture alliance via Getty Images