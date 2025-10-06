  • Megjelenítés
Egymásnak eshet két atomhatalom a vitatott terület miatt: készültségre szólították a katonákat
Egymásnak eshet két atomhatalom a vitatott terület miatt: készültségre szólították a katonákat

India figyelmeztette Pakisztánt a Sir Creek határvitában, miután a védelmi miniszter és a hadsereg vezetői kemény válaszlépéseket helyeztek kilátásba bármilyen pakisztáni provokációra a vitatott területen - tudósított az EurasianTimes.

Bár a Sir Creek határvita nem kap akkora figyelmet, mint más indiai-pakisztáni konfliktusok, kiemelkedő stratégiai jelentőséggel bír. A vitatott terület rendezése alapvetően befolyásolhatja a két ország tengeri határait és a kizárólagos gazdasági övezetek (EEZ) kiterjedését az Arab-tengeren, ami a térség szénhidrogén-készletei miatt milliárdos értékű erőforrásokat érint. Október 2-án Radzsnat Szingh indiai védelmi miniszter határozott figyelmeztetést intézett Pakisztánhoz a Sir Creek régióval kapcsolatban. Kijelentette, hogy bármilyen pakisztáni provokáció olyan erős választ vonna maga után, amely „megváltoztatná mind a történelmet, mind a földrajzot”. A miniszter emlékeztetett, hogy Karacsiba vezető út a vitatott területen keresztül halad.

Másnap Upendra Dwivedi, az indiai hadsereg vezérkari főnöke is hasonlóan kemény hangot ütött meg, felszólítva Pakisztánt az államilag támogatott terrorizmus beszüntetésére, különben „történelmi és földrajzi létezése veszélybe kerülhet”. Amar Preet Szingh légierő-parancsnok szintén készültségre szólította fel a katonákat. A három magas rangú katonai vezető 24 órán belül tett, szokatlanul kemény nyilatkozatai arra utalnak, hogy

India megbízható hírszerzési információkkal rendelkezik Pakisztán Sir Creek térségében tervezett akcióiról.

Műholdas megfigyelések szerint Pakisztán folyamatosan erősíti katonai infrastruktúráját a vitatott területen. A Sir Creek egy 96 kilométer hosszú árapályos torkolat India és Pakisztán határán, Gudzsarát (India) és Szindh (Pakisztán) tartományok között. A két ország közötti nemzetközi határ itt nincs kijelölve, ellentétben a határ más szakaszaival.

A vita gyökerei 1914-ig nyúlnak vissza, amikor a brit gyarmati kormányzat határozatot hozott a Szindh és Kutch régiók közötti határ kijelöléséről. Pakisztán arra hivatkozik, hogy a megállapodás szerint a határ „a folyótól keletre” húzódik, ami szerintük azt jelenti, hogy a teljes Sir Creek Pakisztánhoz tartozik. India viszont a nemzetközi tengerjog Thalweg-elvére hivatkozva azt állítja, hogy a határt a hajózható csatorna közepén kell meghúzni. A két ország között 1965-ben már fegyveres összecsapások zajlottak a Rann of Kutch régióban, ahol Pakisztán sikeresen foglalt el indiai területeket. Bár a későbbi nemzetközi döntőbíróság a vitatott terület 90%-át Indiának ítélte, mintegy 350 négyzetmérföldnyi terület Pakisztánhoz került, de a Sir Creek kérdése továbbra is megoldatlan maradt.

A Sir Creek jelentősége túlmutat a látszólag értéktelen mocsaras területen. A régió gazdag halállományban, és feltehetően jelentős szénhidrogén-készletekkel rendelkezik. Ráadásul a határ bármilyen módosítása az Arab-tengeren lévő kizárólagos gazdasági övezet (EEZ) több száz négyzetmérföldes változását eredményezheti, ami milliárdos értékű erőforrásokat érint.

India határozott figyelmeztetést adott Pakisztánnak a status quo fenntartására, de a két ország közötti feszült viszony miatt nem zárható ki egy újabb konfliktus kirobbanása a térségben.

Címlapkép forrása: Nitin Kanotra/Hindustan Times via Getty Images

