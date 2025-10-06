Ezzel büntetné meg ellenségeit az ázsiai diktatúra: bemutatták a félelmetes rombolót

Az észak-koreai állami hírügynökség (KCNA) hétfői jelentése szerint Kim a látogatás során hangsúlyozta, hogy a haditengerészetnek fel kell készülnie
az ellenség provokációinak alapos elrettentésére, ellensúlyozására és megbüntetésére.
North Korean leader Kim Jong Un visited the Choe Hyon naval destroyer at a military exhibition, state media KCNA reported. More here: https://t.co/Jjbr6MS2oQ pic.twitter.com/U874da78p9 https://t.co/Jjbr6MS2oQ— Reuters Asia (@ReutersAsia) October 6, 2025
Elemzők szerint egyelőre nem világos, mikor válnak hadra foghatóvá az új hadihajók. A dél-koreai SI Analytics szeptemberi jelentése műholdfelvételekre hivatkozva arról számolt be, hogy Észak-Korea beépítette a motorokat a Choe Hyon rombolóba, és előrejelzésük szerint akár már ebben a hónapban tengeri próbákat hajthat végre a hajó.
Májusban egy Choe Hyon osztályú romboló részlegesen felborult egy elrontott vízrebocsátási ceremónián, amelyen Kim is részt vett. Az esetet az észak-koreai diktátor bűncselekménynek minősítette.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/KCNA
