Ezzel büntetné meg ellenségeit az ázsiai diktatúra: bemutatták a félelmetes rombolót
Globál

Kim Dzsongun észak-koreai vezető meglátogatta a Choe Hyon romboló hajót egy vasárnapi katonai kiállításon – írja a Reuters.

Az észak-koreai állami hírügynökség (KCNA) hétfői jelentése szerint Kim a látogatás során hangsúlyozta, hogy a haditengerészetnek fel kell készülnie

az ellenség provokációinak alapos elrettentésére, ellensúlyozására és megbüntetésére.

Elemzők szerint egyelőre nem világos, mikor válnak hadra foghatóvá az új hadihajók. A dél-koreai SI Analytics szeptemberi jelentése műholdfelvételekre hivatkozva arról számolt be, hogy Észak-Korea beépítette a motorokat a Choe Hyon rombolóba, és előrejelzésük szerint akár már ebben a hónapban tengeri próbákat hajthat végre a hajó.

Májusban egy Choe Hyon osztályú romboló részlegesen felborult egy elrontott vízrebocsátási ceremónián, amelyen Kim is részt vett. Az esetet az észak-koreai diktátor bűncselekménynek minősítette.

