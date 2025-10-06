Felbukkant Peking titokzatos J-50 lopakodó szuperrepülőgépe, de van vele egy kis probléma

Gőzerővel zajlik Kínában a légierő fejlesztésének a programja, és folyamatosan bukkannak fel az újabb prototípusok, amelyek nagy érdeklődést váltanak ki a szakértők körében. Az egyik legújabb ilyen a J-50-es fantázianevű gép lesz, amelyről napokkal korábban új fotók bukkantak fel, ez pedig újabb elemzési lehetőséget adott. A lopakodót a Senjang Aircraft Corporation (SAC) fejleszti, ebben láthatóak a mozgatható szárnyvégek, ezek vezérlőfelületként és tolóerő-vektoráló kipufogófúvókákként működnek. A járművet egyetlen pilóta fogja vezetni, dupla kerekű orr-futóművel és alacsony profilú kabintetővel fog rendelkezni.
Justin Bronk, a Royal United Services Institute hadtudományi csapatának légierő és technológia szakértője kifejtette, hogy a jármű egyértelműen a lopakodásra lett tervezve, mivel eltávolították a függőleges vezérsíkokat.
A konstrukció nagyon alacsony légellenállású és két jelenlegi WS-10C osztályú hajtóművel valószínűleg jelentős szupercirkáló képességekkel rendelkezne nagy magasságokban, ami megnövelt hatótávolságot és rakéta-hatótávolságot tenne lehetővé
– mondta Bronk.
My quick analysis of the Shenyang J-50/J-XD/J-XDS prototype, based on the new photo which has surfaced today. I tried to highlight only the notable features. The labels are based off of my own best guess.Photo is not my own, credit to the original photographer pic.twitter.com/iM9eurzrlr https://t.co/iM9eurzrlr— Dylan Nguyen (@DylanA_Nguyen) September 25, 2025
A képről nem egyértelmű, hogy mekkora méretű a gép, Andreas Rupprecht a kínai légierő szakértője szerint ezt a repülőgép-hordozókra szánja majd Peking, a J-16-snál valamivel kisebbnek tűnik. A J-50-esekkel egyszerre több típust is kiválthatnak majd a jövőben, így a Hszian vadászbombázót, a J-10-est és a J-11-est is. Bronk kiemelte, hogy a kialakítás problémás lehet egy repülőgép-hordozón, kifejezetten a nagy állásszögű teljesítmény és a perdülési tengely irányíthatóságának korlátjai miatt.
Ez korlátozni fogja az agilitást a hagyományos vadászgépekhez képest, növeli a repülésirányító rendszer bonyolultságát, és nagyobb kihívást jelent a repülőgép-hordozók működéséhez való alkalmazkodás
– mondta.
