FONTOS Újra megszólalt a kormány az Alföldi Tej ügyében
Forrnak az indulatok Amerikában: Trumpék terrortámadást és lázadást, a demokraták önkényes inváziót emlegetnek
Forrnak az indulatok Amerikában: Trumpék terrortámadást és lázadást, a demokraták önkényes inváziót emlegetnek

Egy szövetségi bíró ismét megtiltotta a demokrata vezetésű nagyvárosokat célba vevő Trump-adminisztrációnak, hogy az oregoni Portlandbe vezényeljen nemzeti gárdistákat, miközben Chicagóban is fokozódott a feszültség a bevándorlási hatóságok és a razziák ellen tüntetők között - írta meg a Washington Post.

Karin J. Immergut kerületi bíró vasárnap este újabb csapást mért a Trump-adminisztráció terveire, amikor ideiglenesen azt is megtiltotta, hogy bármely másik állam – szövetségi irányítás alá vont – nemzeti gárdáját Oregonba küldjék. A döntés azután született, hogy Donald Trump Kaliforniából kívánt átvezényelni mintegy 200 nemzeti gárdistát az oregoni Portlandbe a kormányzó akarata ellenére.

A bíró – akit egyébként a republikánus Trump nevezett ki 2019-ben –

korábban már megakadályozta az oregoni nemzeti gárda bevetését a nagyvárosban, ezért a Fehér Ház ezt megkerülendő próbált Kaliforniából csapatokat küldeni, mindhiába.

Tina Kotek demokrata párti kormányzó vasárnap este közölte, körülbelül száz gárdista érkezett Oregonba, és körülbelül ugyanennyien még úton vannak. Elmondása szerint emellett Texasból szintén terveztek Portlandbe vezényelni katonákat. Gavin Newsom kaliforniai kormányzó, aki csatlakozott Oregon Trump elleni keresetéhez, üdvözölte a bírósági döntést és az összes kaliforniai gárdista hazatéréséről adott hírt.

Diadalmaskodott a jogállamiság. Ez az ítélet több mint jogi győzelem, ez az amerikai demokrácia győzelme

- közölte Newsom.

Immergut még a szombati döntésében azt írta, hogy az elnök valószínűsíthetően túllépte az alkotmányos hatáskörét a csapatok mozgósításával, és megsérthette a X. alkotmánymódosítást, miszerint a nem kimondottan a szövetségi kormányra ruházott alkotmányos hatáskörök az államokat, illetve a népet illetik.

Ennek az országnak régóta fennálló és alapvető hagyománya a kormányzati túlkapással szembeni ellenállás. [...] Ez a történelmi hagyomány egy egyszerű megállapításra vezethető vissza: ez egy alkotmányos jogállam, nem pedig egy statárium alapú

- írta határozatában Imergut.

Immergut szerint nem álltak fenn a gárda behívásához szükséges feltételek Trump számára, és rámutatott:

komoly bizonyíték van arra, hogy a portlandi ICE-létesítménynél történt tüntetések nem voltak jelentősen erőszakosak vagy bomlasztóak az elnök utasítását megelőző napokban – vagy akár hetekben.

Trump befolyásos kabinetfőnök-helyettese, Stephen Miller, erre válaszul "jogi felkeléssel" vádolta meg a bírót.

A szövetségi rendfenntartók szombat este összecsaptak a portlandi tüntetőkkel a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) helyi létesítményénél. A szövetségi egyenruhások könnygázt vetettek be, hogy feloszlassák a tömeget. Vasárnappal bezárólag a portlandi rendőrség összesen 36 embert tartóztatott le a tüntetések június eleji kezdete óta.

Az ice-ellenes tüntetéseknek ugyancsak helyt adó Chicagóban mindeközben szintén feszültté vált a helyzet: egy fegyveres ügynök rálőtt egy női sofőrre, aki megsebesült.

A belbiztonsági minisztérium szóvivője szerint a chicagói incidens egy "rajtaütésre" adott hatósági válasz volt, amelyet köveket és palackokat dobáló "belföldi terroristák" hajtottak végre. J. B. Pritzker illinois-i kormányzó azonban megkérdőjelezte mindezt, és azt vágta a Trump-adminisztráció fejéhez, hogy propagandát terjeszt és szándékosan kelt káoszt a demokrata vezetésű nagyvárosokban. A demokrata Pritzker vasárnap az X-en azt írta:

Trump elnök a texasi nemzeti gárda 400 tagját Illinois-ba, Oregonba és más amerikai helyekre rendelte. A szövetségi kormány egyetlen tisztviselője sem hívott fel közvetlenül, hogy megbeszéljük vagy összehangoljuk a dolgot. [...] Mostantól ezt annak kell neveznünk, ami: Trump-féle invázió.

Stephen Miller, Trump kabinetfőnök-helyettese az oregoni összecsapásokat "a szövetségi kormány és tisztviselői elleni szervezett terrortámadásnak" nevezte, és kijelentette, hogy

a csapatok bevetése abszolút szükséges az állományunk, törvényeink, kormányunk, a közrend és maga a köztársaság védelmében.

Későbbi posztjában Miller azt írta, Immergut bíró lényegében meg akarja semmisíteni a 2024-es elnökválasztás eredményét "az alkotmányos rend valaha látott egyik legsúlyosabb és legdörgedelmesebb megsértésével".

