  • Megjelenítés
Háborús eszkaláció: mozgolódnak az amerikai katonák, szárazföldi csapást fontolgat Donald Trump
Globál

Háborús eszkaláció: mozgolódnak az amerikai katonák, szárazföldi csapást fontolgat Donald Trump

Portfolio
Erősen utalt arra az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump arra, hogy Venezuela területére is katonai csapást mérne, miután a latin-amerikai ország partjainál több drogcsempész-hajót is likvidáltak.

Donald Trump annak kapcsán szólalt meg, hogy a hétvégén az amerikai haderő ismét elsüllyesztett egy feltételezett drogcsempész-hajót Venezuela partjainál, négy embert megölve a fedélzeten.

„Az elmúlt hetekben a haditengerészet támogatta a küldetésünket, mely során kirobbantottuk a tengerből a kartel terroristákat. Az elmúlt éjjel is elkaptunk egyet. Most nem találunk többet” – idézi a Reuters az elnököt.

Most már nem tengeri úton jönnek, szóval ideje szárazföldön keresni őket, mert szárazföldi úton fognak menni”

– mondta Donald Trump.

Trump nem mondta ki egyértelműen, hogy Venezuela területét fogják bombázni, viszont olyan erős utalást tett rá, hogy Caracas vezetése is ilyen módon értelmezte a kijelentést.

A népünk sosem félt attól, hogy megvédje a szabadsághoz való jogait. Készen állunk arra, hogy bármivel szembenézzünk”

– kommentálta Trump kijelentését Nicolas Maduro elnök.

Kapcsolódó cikkünk

Nem tágít Donald Trump az általa elrendelt katonai támadások kapcsán: üzent az elnök jobbkeze

Fokozódik a helyzet: katonai csapást hajtott végre Amerika - Videó jött az incidensről

A Molnál duális képzéssel és gyakornoki programmal is építik a jövőt

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
druzshivka
Globál
Ukrán drón vette célba Moszkvát, Zelenszkij szerint Putyin gúnyt űz a Nyugatból – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility