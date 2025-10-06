Háborús eszkaláció: mozgolódnak az amerikai katonák, szárazföldi csapást fontolgat Donald Trump

Erősen utalt arra az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump arra, hogy Venezuela területére is katonai csapást mérne, miután a latin-amerikai ország partjainál több drogcsempész-hajót is likvidáltak.

Donald Trump annak kapcsán szólalt meg, hogy a hétvégén az amerikai haderő ismét elsüllyesztett egy feltételezett drogcsempész-hajót Venezuela partjainál, négy embert megölve a fedélzeten.

„Az elmúlt hetekben a haditengerészet támogatta a küldetésünket, mely során kirobbantottuk a tengerből a kartel terroristákat. Az elmúlt éjjel is elkaptunk egyet. Most nem találunk többet” – idézi a Reuters az elnököt.

Most már nem tengeri úton jönnek, szóval ideje szárazföldön keresni őket, mert szárazföldi úton fognak menni”

– mondta Donald Trump.

Trump nem mondta ki egyértelműen, hogy Venezuela területét fogják bombázni, viszont olyan erős utalást tett rá, hogy Caracas vezetése is ilyen módon értelmezte a kijelentést.

A népünk sosem félt attól, hogy megvédje a szabadsághoz való jogait. Készen állunk arra, hogy bármivel szembenézzünk”

– kommentálta Trump kijelentését Nicolas Maduro elnök.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images