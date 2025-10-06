Háborús eszkaláció: mozgolódnak az amerikai katonák, szárazföldi csapást fontolgat Donald Trump

Donald Trump annak kapcsán szólalt meg, hogy a hétvégén az amerikai haderő ismét elsüllyesztett egy feltételezett drogcsempész-hajót Venezuela partjainál, négy embert megölve a fedélzeten.
„Az elmúlt hetekben a haditengerészet támogatta a küldetésünket, mely során kirobbantottuk a tengerből a kartel terroristákat. Az elmúlt éjjel is elkaptunk egyet. Most nem találunk többet” – idézi a Reuters az elnököt.
Most már nem tengeri úton jönnek, szóval ideje szárazföldön keresni őket, mert szárazföldi úton fognak menni”
– mondta Donald Trump.
Trump nem mondta ki egyértelműen, hogy Venezuela területét fogják bombázni, viszont olyan erős utalást tett rá, hogy Caracas vezetése is ilyen módon értelmezte a kijelentést.
A népünk sosem félt attól, hogy megvédje a szabadsághoz való jogait. Készen állunk arra, hogy bármivel szembenézzünk”
– kommentálta Trump kijelentését Nicolas Maduro elnök.
Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images
