Hírszerzési jelentés: szinte kifogyhatatlan utánpótlást kaphat az orosz hadsereg

Vlagyimir Putyin orosz elnök szeptember 29-én rendelte el az őszi sorozást, melynek keretében 135 ezer, 18 és 30 éves kor közötti férfit hívnak be sorkatonai szolgálatra. A sorozási időszak október 1-jétől december 31-ig tart.

Oroszországban egy évben kétszer tartanak sorozást: tavasszal és ősszel.

Az orosz alsóház, az Állami Duma azonban szeptember 24-én első olvasatban elfogadott egy törvényjavaslatot, amely szerint az egész évben lehetne sorozni.

Ez lehetővé tenné, hogy folyamatosan feltöltsék sorkatonákkal az orosz haderőt, a sorozás előtti folyamatokat az egész évre el lehetne osztani, illetve a lakosság számára így kevésbé lenne látványos a folyamat.

A sorkatonákat általában nem küldik Ukrajnába harcolni, hanem az orosz határok és katonai létesítmények őrzésére használják őket. Így viszont több hivatásos katonát lehet a frontra küldeni.

Ugyanakkor a Kurszki terület elleni tavalyi ukrán invázió idején orosz sorkatonák is harcoltak, közülük 250-en hadifogságba kerültek.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images