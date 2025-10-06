Ilyen biztos nem volt még: úgy fogják ünnepelni Donald Trump születésnapját, ahogy eddig soha

A már korábban is szóba került ketrecharcos gála hírét személyesen az amerikai elnök jelentette be a haditengerészet 250. évfordulójáról megemlékező hétvégi ünnepségen Norfolkban – bár azt a Hill tudósítása szerint ekkor nem említette, hogy a rendezvény épp a 80. születésnapjára esik.
Az amerikai elnök július elején jelezte először, hogy az amerikai függetlenség kikiáltásának 250. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségek részeként UFC-gálát rendeznek a Fehér Házban. Az egykori UFC-bajnok, az ír Conor McGregor szerdán már meg is erősítette, hogy részt vesz a mérkőzésen.
Az esemény tűzi- és fényjátékkal is szórakoztatni fogja a várhatóan 20-25 ezer fős közönséget. A harcosok mérlegelése a Lincoln-emlékműnél lesz, a szurkolói programokat pedig a National Mall területére tervezik.
Az UFC nyolcszögletű ketrecét a Fehér Ház déli gyepén állítják fel a mérkőzéshez.
Trump nagy kedvelője a sportágnak, több gálán is feltűnt már díszvendégként, de arra is volt példa, hogy az aktuális meccs győztesének telefonon gratulált akkor, amikor az még a ketrecben ünnepelt.
A Trumppal közeli kapcsolatot ápoló Dana White, a UFC vezérigazgatója augusztusban tudatta, hogy elkezdték szervezni a mérkőzést.
Ez lesz a történelem egyik legnagyobb és legtörténelmibb sporteseménye, és az, hogy Trump elnök a Fehér Házban rendezi meg, bizonyítja elkötelezettségét Amerika monumentális 250. évfordulójának megünneplése mellett
- nyilatkozta Steven Cheung, Trump kommunikációs igazgatója a múlt hónapban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
SZVR: hamis zászlós akció terveit szövögetik Londonban, már a célpont is megvan
Az orosz külső hírszerzés újabb állítólagos tervet mutatott be.
Háborús eszkaláció: mozgolódnak az amerikai katonák, szárazföldi csapást fontolgat Donald Trump
Bármikor megindulhat a támadás.
Egymásnak eshet két atomhatalom a vitatott terület miatt: készültségre szólították a katonákat
Újabb ponton eszkalálódhat a helyzet.
Veszprémbe érkezik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram
Október 9. Historia Hangvilla Étterem, Kávézó és Rendezvényközpont, Veszprém
Enélkül aligha lehet sikeres egy építőipari cég
Vendégünk volt Papp Gábor, a Stratos Magasépítő vezérigazgatója.
Nagyot villantottak az F-15EX kulcsfontosságú képességében: ezzel az amerikai vadászgép a világ élvonalába tör
Ez egy sor fejlesztést tesz majd lehetővé.
Nincs áttörés, súlyos következményekkel fenyeget a patthelyzet: Trump lenne a kulcsember?
A demokraták szerint biztosan.
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Őseink nem akarják, hogy bankszámlát váltsunk
Annak ellenére, hogy ma már sok ingyenes bankszámla csomag létezik, az emberek többsége úgy tartja, hogy túl drága a számlája. Felmerül a kérdés, hogy ha elégedetlenek vagyunk és van jobb o
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Mit várhat egy vállalkozás a bankjától 2025-ben? Hogy lehetnek sokkal egyszerűbbek a pénzügyei?
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetőjét kérdeztük.
Enélkül aligha lehet sikeres egy építőipari cég
Vendégünk volt Papp Gábor, a Stratos Magasépítő vezérigazgatója.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.