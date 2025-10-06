Ilyen biztos nem volt még: úgy fogják ünnepelni Donald Trump születésnapját, ahogy eddig soha

Az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulójának alkalmából, illetve Donald Trump 80. születésnapján, 2026. június 14-én kevert harcművészeti, azaz MMA-gálát fog rendezni a Fehér Ház területén az Ultimate Fighting Championship (UFC), a világ vezető ketrecharc-promóciós cége.

A már korábban is szóba került ketrecharcos gála hírét személyesen az amerikai elnök jelentette be a haditengerészet 250. évfordulójáról megemlékező hétvégi ünnepségen Norfolkban – bár azt a Hill tudósítása szerint ekkor nem említette, hogy a rendezvény épp a 80. születésnapjára esik.

Az amerikai elnök július elején jelezte először, hogy az amerikai függetlenség kikiáltásának 250. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségek részeként UFC-gálát rendeznek a Fehér Házban. Az egykori UFC-bajnok, az ír Conor McGregor szerdán már meg is erősítette, hogy részt vesz a mérkőzésen.

Az esemény tűzi- és fényjátékkal is szórakoztatni fogja a várhatóan 20-25 ezer fős közönséget. A harcosok mérlegelése a Lincoln-emlékműnél lesz, a szurkolói programokat pedig a National Mall területére tervezik.

Az UFC nyolcszögletű ketrecét a Fehér Ház déli gyepén állítják fel a mérkőzéshez.

Trump nagy kedvelője a sportágnak, több gálán is feltűnt már díszvendégként, de arra is volt példa, hogy az aktuális meccs győztesének telefonon gratulált akkor, amikor az még a ketrecben ünnepelt.

A Trumppal közeli kapcsolatot ápoló Dana White, a UFC vezérigazgatója augusztusban tudatta, hogy elkezdték szervezni a mérkőzést.

Ez lesz a történelem egyik legnagyobb és legtörténelmibb sporteseménye, és az, hogy Trump elnök a Fehér Házban rendezi meg, bizonyítja elkötelezettségét Amerika monumentális 250. évfordulójának megünneplése mellett

- nyilatkozta Steven Cheung, Trump kommunikációs igazgatója a múlt hónapban.

