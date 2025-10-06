Itt a bejelentés: Trump eltolt egy vámot

Donald Trump bejelentette, hogy november 1-től 25%-os vámot vetnek ki az Egyesült Államokba importált közepes és nehéz tehergépjárművekre.

Az amerikai elnök hétfőn közösségi média platformján jelentette be az új vámpolitikai intézkedést, amely minden közepes és nehéz tehergépjárművet érint, amelyet az Egyesült Államokba importálnak.

Trump korábban, még a múlt hónapban azt közölte, hogy a nehéz tehergépjárművek importjára már október 1-től új vámokat vezetnek be, de a határidő most novemberre tolódott.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio