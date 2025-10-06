  • Megjelenítés
Kevés dolgot gáncsoltak el annyiszor, mint az atomalkut, most a Közel-Kelet fekete báránya szólalt meg
Globál

Kevés dolgot gáncsoltak el annyiszor, mint az atomalkut, most a Közel-Kelet fekete báránya szólalt meg

MTI
Irán jelenleg nem tervezi a nukleáris programjáról szóló tárgyalások újrakezdését az európai országokkal, a Teheránra kirótt szankciók megújítása ellenére sem - jelentette ki hétfőn a síita állam külügyi szóvivője.

Sajtótájékoztatóján Eszmail Bagai elmondta, Irán jelenleg a szankciók hatásait és következményeit vizsgálja, ám hozzátette azt is, hogy a diplomáciai kapcsolatokat továbbra is fenn akarja tartani ezen országokkal, beleértve az ezzel járó egyeztetéseket is.

Minden esetben, amikor úgy látjuk, hogy a diplomácia hatékony eszköz lehet, országunk érdekeivel és prioritásaival összhangban fogunk döntéseket hozni

- szögezte le.

Az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről tíz éve kötött többhatalmi megállapodásban részes, E3-csoportként ismert három európai hatalom, az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország augusztus végén közösen kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsánál az úgynevezett snapback-mechanizmus elindítását, azzal az indokkal, hogy Irán súlyosan megsérti a megállapodásból eredő kötelezettségeit.

A folyamat az E3-csoport által meghatározott 30 napos türelmi időszak után lezárult, így

szeptember végén ismét érvénybe léptek a Teheránnal szemben bevezetett, a 2015-ös atomalku nyomán enyhített vagy feloldott BT-szankciók.

A nyugati országok szerint félő, hogy Irán atombombát akar előállítani, Irán azonban ezt tagadja, és azt hangoztatja, hogy nukleáris fejlesztései békés célokat szolgálnak.

Az atomerőművekben az uránt általában 3-5% környékére bővítik, ennél többre nincs szükség az erőmű megfelelő működtetéséhez. Az iráni atomprogram a legtöbb jelentés szerint minimum 60%-nál jár.

Kapcsolódó cikkünk

Nem tartott sokáig a barátkozás - Újra hatalmas szankciókat kap a nyakába a renegát állam

Irán fenyeget: ha ez történik, akkor felmondják a megállapodást

Megszólalt Irán: nem érdeklik őket a szankciók, folytatják az urándúsítást

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
india-háború-katona-frontvonal-tank-konfliktus-páncélos-lövedék-parádé
Globál
Egymásnak eshet két atomhatalom a vitatott terület miatt: készültségre szólították a katonákat
Pénzcentrum
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility