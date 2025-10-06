Macron azt kérte, legyen még egy utolsó kísérlet

Ezzel egy időben Bruno Le Maire -, akinek előző napi kinevezését a védelmi tárca élére élesen bírálták a kormányt eddig támogató jobbközép Köztársaságiak - bejelentette: nem kíván tagja maradni a leköszönő kormánynak, hogy ezzel is "lehetővé tegye a tárgyalások újrakezdését" Lecornu számára.
Felajánlottam azonnali kilépésemet a kormányból, és védelmi miniszteri feladataim átruházását a leköszönő miniszterelnökre
- írta az X-en a politikus, hozzátéve: azt "szeretné, ha ezzel a döntéssel lehetővé válnának a tárgyalások egy új kormány megalakulásához".
Ma décision de rejoindre le gouvernement a été prise uniquement par esprit de mission, dans des circonstances géopolitiques graves, pour servir la France et les Français.Je constate que ma décision provoque chez certains des réactions incompréhensibles, fausses et…— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) October 6, 2025
Sébastien Lecornu alig 14 órával azután jelentette be hétfő reggel a lemondását, hogy megalakította az új kormányt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kongatja a vészharangot a Morgan Stanley: itt a vége a tőzsdén az AI-őrületnek?
Tanácsot is ad a befektetőknek.
Személyesen egyeztet majd az amerikai és a brazil elnök a vámokról
Telenonszámot is cseréltek.
A karácsonyi vásárlásokra is csapást mér a vámháború
Óvatosabban költhetnek idén az amerikaiak.
"Halálos csapás" készül az olasz tésztagyártók ellen
Tiltakoznak is az olaszok.
3 hónap alatt közel 200 százalékot kereshettél ezzel a részvénnyel
Ilyen ralit ritkán látni.
Óriási változás jön a trappista sajtnál
A hazai gyártású trappista sajt kizárólag korong alakú lehet.
Durván meleg volt a szeptember
A nyolcadik legmelegebb a mérések kezdete óta.
Fontos döntés született a Covid-vakcinákról
Elfogadták a tanácsadó testület ajánlását.
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Őseink nem akarják, hogy bankszámlát váltsunk
Annak ellenére, hogy ma már sok ingyenes bankszámla csomag létezik, az emberek többsége úgy tartja, hogy túl drága a számlája. Felmerül a kérdés, hogy ha elégedetlenek vagyunk és van jobb o
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban
Csehország választott.
Mit várhat egy vállalkozás a bankjától 2025-ben? Hogy lehetnek sokkal egyszerűbbek a pénzügyei?
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetőjét kérdeztük.
Enélkül aligha lehet sikeres egy építőipari cég
Vendégünk volt Papp Gábor, a Stratos Magasépítő vezérigazgatója.