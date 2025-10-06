Macron azt kérte, legyen még egy utolsó kísérlet

Emmanuel Macron francia államfő megbízta hétfőn a posztjáról lemondó, és e pillanatban ügyvivőként tevékenykedő miniszterelnököt, Sébastien Lecornut, hogy tegyen egy utolsó kísérletet, és "szerda estig folytasson tárgyalásokat az ország érdekében egy cselekvési és stabilitási platform létrehozásáról" - jelentette be az elnöki hivatal.

Ezzel egy időben Bruno Le Maire -, akinek előző napi kinevezését a védelmi tárca élére élesen bírálták a kormányt eddig támogató jobbközép Köztársaságiak - bejelentette: nem kíván tagja maradni a leköszönő kormánynak, hogy ezzel is "lehetővé tegye a tárgyalások újrakezdését" Lecornu számára.

Felajánlottam azonnali kilépésemet a kormányból, és védelmi miniszteri feladataim átruházását a leköszönő miniszterelnökre

- írta az X-en a politikus, hozzátéve: azt "szeretné, ha ezzel a döntéssel lehetővé válnának a tárgyalások egy új kormány megalakulásához".

Ma décision de rejoindre le gouvernement a été prise uniquement par esprit de mission, dans des circonstances géopolitiques graves, pour servir la France et les Français.Je constate que ma décision provoque chez certains des réactions incompréhensibles, fausses et… — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) October 6, 2025

Sébastien Lecornu alig 14 órával azután jelentette be hétfő reggel a lemondását, hogy megalakította az új kormányt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images