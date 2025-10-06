Medvegyev megfejtette az egész Európát lázban tartó rejtélyt

Az elmúlt napokban-hetekben több európai országban is gyanús drónokat észleltek, így Németországban, Dániában és Norvégiában is.

A volt orosz államfő, az orosz Biztonsági Tanács jelenlegi elnökhelyettese, Dmitrij Medvegyev öt lehetséges teóriát mutatott be azzal kapcsolatban, hogy mi állhat a gyanús drónok feltűnése mögött.

Medvegyev szerint az első eshetőség, hogy „banderista terroristák”, vagyis ukrán szabotőrök provokációjáról van szó, hogy több fegyvert kapjon Ukrajna, illetve hogy háborút idézzenek elő Oroszország és a Nyugat között. A volt orosz elnök ezt a verziót „elég valószínűnek” tartja.

A második lehetőség az, hogy oroszbarát szabotőrök próbálják így destabilizálni az EU-t. Medvegyev szerint ez kétséges, mert úgy véli, az illegalitásban élő oroszbarát erők nem fogják pazarolni erőforrásaikat.

Az „ügynökeink és tégláink” külön parancsra várnak

– írta a volt orosz elnök egy halálfej-emodzsi kíséretében.

A harmadik lehetőség, hogy a helyi titkosszolgálatok tesztelik a légvédelmi rendszereket. Medvegyev szerint ez egy „működő elmélet”.

A negyedik verzió szerint csak helyi „huligánok” „szórakoznak”.

Miért ne bosszantanák bürokratáikat? Jó módszer

– értékelte ezt a lehetőséget a volt orosz elnök.

Az ötödik lehetőség, hogy a drónokat Oroszország repteti be. Medvegyev ennek kapcsán Vlagyimir Putyin orosz elnök szavaira utalt, aki abszurdnak tartotta ezt a feltételezést.

Medvegyev végül arra jut, hogy a fenti lehetőségek bármelyike vagy ezek kombinációja is lehet a megoldás, de a lényeg nem ez.

A lényeg az, hogy a rövidlátó európaiak a saját bőrükön érezzék, hogy mi a háborús veszély. Hogy féljenek és reszkessenek, mint a csordában a vágóhídra hajtott buta állatok. Hogy összeszarják magukat a félelemtől, előre látva közeli és fájdalmas végüket. Talán akkor megértik, mi a háború. És letépik majd az olyan szörnyetegeik fejét, mint Merz és Macron, akik pénzt és politikai pontokat szereznek a vérontáson

– írta a volt orosz államfő.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images