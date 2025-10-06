Nagyot villantottak az F-15EX kulcsfontosságú képességében: ezzel az amerikai vadászgép a világ élvonalába tör

A lap szerint az amerikaiak a „nyugati világ” legerősebb radarját fejlesztették, a APG-82(V)X-et. Azt írják róla, hogy „csúcstechnológiás gallium-nitrid (GaN) technológia alkalmaznak, amely fokozza a radar hatékonyságát, megnövelt hatótávolságot, fejlett levegő-levegő, levegő-föld és elektronikus hadviselési képességeket biztosítja”. Az F-15-ösökbe szerelték be a legnagyobb radarokat, mintegy másfélszer akkora, mint az ötödik generációs F-35-ösökben használt típusok.

A jövőben arra lehet számítani, hogy a legmodernebb lopakodó gépek is át fognak állni.

Az amerikai a fejlesztő, a Raytheon azt állítja, hogy a lépésnek köszönhetően képes lesz gyorsabban követni és támadni a célpontokat. A technológia egyben azt is biztosítja, hogy a nagyobb lefedettség legyen, közben kevesebb hőt termel, mindez jelentősen átalakított elrendezésre tesz lehetőséget az adó-vevő modulok esetében. Kifejezetten az újonnan gyártott F-15EX-be fogják ezt a megoldást beépíteni, de felmerült a korábbi F-15E-k modernizálásánál is.

A lap szerint a keleti országokban még mindig vannak olyan típusok, amelyek ennél is nagyobb radarokkal rendelkeznek, így az Sz-27-est, a MiG-31BM-et, valamint a kínai J-16-ost emeli ki. Ezeknek a gépeknek az elsődleges feladatuk, hogy egy légicsata esetén a modernebb ötödik generációs vadászgépeket egészítsék ki. A modernebb érzékelő mellé hamarosan LRAAM rakétát is integrálni fognak a gépbe, ez pedig jobban illeszkedik majd a megnövekedett képességekhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images