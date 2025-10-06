  • Megjelenítés
Nagyot villantottak az F-15EX kulcsfontosságú képességében: ezzel az amerikai vadászgép a világ élvonalába tör
Globál

Nagyot villantottak az F-15EX kulcsfontosságú képességében: ezzel az amerikai vadászgép a világ élvonalába tör

Portfolio
A Military Watch Magazine írta meg, hogy az amerikai Raytheon bemutatta az eddigi legerősebb radarját az F-15-ös vadászgép továbbfejlesztett változatához.

A lap szerint az amerikaiak a „nyugati világ” legerősebb radarját fejlesztették, a APG-82(V)X-et. Azt írják róla, hogy „csúcstechnológiás gallium-nitrid (GaN) technológia alkalmaznak, amely fokozza a radar hatékonyságát, megnövelt hatótávolságot, fejlett levegő-levegő, levegő-föld és elektronikus hadviselési képességeket biztosítja”. Az F-15-ösökbe szerelték be a legnagyobb radarokat, mintegy másfélszer akkora, mint az ötödik generációs F-35-ösökben használt típusok.

A jövőben arra lehet számítani, hogy a legmodernebb lopakodó gépek is át fognak állni.

Az amerikai a fejlesztő, a Raytheon azt állítja, hogy a lépésnek köszönhetően képes lesz gyorsabban követni és támadni a célpontokat. A technológia egyben azt is biztosítja, hogy a nagyobb lefedettség legyen, közben kevesebb hőt termel, mindez jelentősen átalakított elrendezésre tesz lehetőséget az adó-vevő modulok esetében. Kifejezetten az újonnan gyártott F-15EX-be fogják ezt a megoldást beépíteni, de felmerült a korábbi F-15E-k modernizálásánál is.

A lap szerint a keleti országokban még mindig vannak olyan típusok, amelyek ennél is nagyobb radarokkal rendelkeznek, így az Sz-27-est, a MiG-31BM-et, valamint a kínai J-16-ost emeli ki. Ezeknek a gépeknek az elsődleges feladatuk, hogy egy légicsata esetén a modernebb ötödik generációs vadászgépeket egészítsék ki. A modernebb érzékelő mellé hamarosan LRAAM rakétát is integrálni fognak a gépbe, ez pedig jobban illeszkedik majd a megnövekedett képességekhez.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos incidens bukott ki: akcióba lendült Peking J-16-osa, két ellenséges vadászgép bánta

Beintett Trumpnak az európai hatalom: az F-35-ös ötödik generációs lopakodó vadászgépek helyett jöhet a KAAN

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
india-háború-katona-frontvonal-tank-konfliktus-páncélos-lövedék-parádé
Globál
Egymásnak eshet két atomhatalom a vitatott terület miatt: készültségre szólították a katonákat
Pénzcentrum
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility