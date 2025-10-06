  • Megjelenítés
Nagyszabású mentőakció zajlik a Mount Everesten, több száz embert hoznak le a hegyről
Globál

Nagyszabású mentőakció zajlik a Mount Everesten, több száz embert hoznak le a hegyről

MTI
Több száz túrázó rekedt a Mount Everest tibeti oldalán a viharosra fordult idő és heves havazás miatt, vasárnap mintegy 350 embert a mentőcsapatoknak már sikerült lehozniuk a hegyről - közölte hétfőn a kínai állami televízió.

Az embereket a közeli Csütang faluban helyezték biztonságba.

A nyolcnapos kínai nemzeti ünnep alkalmából sok százan indultak túrázni a Mount Everest tibeti oldalán, a Karma-völgyben vezető túraútvonalon,

de a váratlanul rosszra fordult időjárás és erős havazás miatt több mint 4000 méteres magasságban csapdába estek.

A jelentések szerint a viharos idő a sátraikat is tönkretette.

A mentőegységek még mintegy 200 további túrázóval vették fel a kapcsolatot, akik szintén a hegyen rekedtek. A kínai állami média korábban körülbelül ezerre tette azok számát, akik kint lehettek a hegyen.

Szombaton estétől már nem engedtek fel több embert az Everestnek erre a népszerű túraútvonalára.

A hétvégi heves esőzések Tibettől délre, Nepálban földcsuszamlásokat és villámárvizeket okoztak, amelyek miatt legkevesebb 47 ember vesztette életét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

