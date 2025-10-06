Nincs áttörés, súlyos következményekkel fenyeget a patthelyzet: Trump lenne a kulcsember?

John Thune, a republikánusok szenátusi vezetője ragaszkodik ahhoz, hogy újabb és újabb szavazást tartson a képviselőház által korábban elfogadott héthetes átmeneti finanszírozási javaslatról,
annak ellenére, hogy azt már négyszer elutasította felsőház, és csekély esély mutatkozik arra, hogy ez nem így lesz legközelebb is.
Chuck Schumer demokrata frakcióvezető szerint
a kormányzat újranyitásához vezető megállapodás kulcsa donald Trump, nem pedig Thune vagy Mike Johnson republikánus házelnök.
Johnson és frakciójának jó része nem szíveli a [megfizethető egészségbiztosítási törvényt, az] ACA-t, és nem akarják meghosszabbítani azt. Sok republikánus szenátor támogatná ezt, de nem elegen. [...] Trumpra van szükség a megoldáshoz
- vélekedett Schumer.
Johnson ugyanakkor mossa a kezeit. A házelnök azt nyilatkozta, hogy "a képviselőház elvégezte a feladatát", és kitart az alsóház ülésszünetének meghosszabbítása mellett október 14-ig, ezzel is nyomást gyakorolva a szenátusra. A republikánus képviselőknek ígéretet tett, hogy 48 órával előre értesíti őket, ha vissza kellene térniük a Capitoliumba.
Trump mindeközben kerüli a demokratákkal való közvetlen tárgyalást, ehelyett kívülről próbál politikai nyomást gyakorolni:
szövetségi dolgozók tömeges elbocsátásával fenyegetőzik és azzal vádolja a demokratákat, hogy illegális bevándorlók egészségügyi ellátását akarják pénzelni. Hakeem Jeffries, a demokraták alsóházi vezetője ezt visszautasította.
Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsának igazgatója ismét arra figyelmeztetett, hogy
tömeges elbocsátások következhetnek, ha Trump úgy ítéli meg, hogy elakadt a tárgyalási folyamat.
Az elnökre azonban október 15-e után nagyobb nyomás nehezedhet, hogy oldja meg a helyzetet, a katonák ekkor esnek el ugyanis az első fizetésüktől a leállás miatt.
A gazdasági szakértők emellett amiatt kongatják a vészharangot, hogy
ha a leállás egy hónapnál tovább húzódik, az a gazdaságra is negatív hatással lehet.
Allen Sinai közgazdász szerint ez esetben jelentősen, 1%-ra csökkenhet a negyedik negyedéves reál GDP-mutató.
Jelentős recessziós kockázatot jelent. Úgy tűnik, körülbelül egymillió dolgozót kényszerszabadságolnak vagy szüntetik meg az állását. [...] Ha karácsony után is folytatódik, az első negyedéves GDP-előrejelzésem negatívba fordul
- fejtette ki a közgazdász.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Betelt a pohár Dániánál: érzékeny pontján találnák el Putyin hatalmi gépezetét
Minden eszközt bevetnek az „árnyékflotta” ellen.
Óriási kötvénykibocsátás az MNB-alapítványi botrányban érintett ingatlanfejlesztőnél
A Schroders kiemelt befektetőként vett részt a GTC kibocsátásában.
Egy igazi sikertörténet áll az év legjobb pénzügyi vezetőjének járó díj mögött
A vállalatfinanszírozás helyeztéről is beszél videóinterjúnkban az MBH Bank ügyvezetője.
Oroszország újabb csapása után nagyot ugrott a gázár Európában
A lakossági ellátást támadják.
Olyan fegyvert kaphat Ukrajna, amely egész Oroszországra veszélyes - Moszkva nyugtatni próbál
Fontos ember mondott véleményt a projektről.
Felpörög az év egyik legjobb befektetése: a profik szerint itt van most a nagy pénz
5 izgalmas lehetőséget is mutatunk.
Bulgária meglépte: olyan támogatást kapnak az ipari vállalatok, ami láncreakciót indíthat el a régióban
Még kell egy brüsszeli jóváhagyás.
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Őseink nem akarják, hogy bankszámlát váltsunk
Annak ellenére, hogy ma már sok ingyenes bankszámla csomag létezik, az emberek többsége úgy tartja, hogy túl drága a számlája. Felmerül a kérdés, hogy ha elégedetlenek vagyunk és van jobb o
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.