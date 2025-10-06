Nincs áttörés, súlyos következményekkel fenyeget a patthelyzet: Trump lenne a kulcsember?

John Thune, a republikánusok szenátusi vezetője ragaszkodik ahhoz, hogy újabb és újabb szavazást tartson a képviselőház által korábban elfogadott héthetes átmeneti finanszírozási javaslatról,

annak ellenére, hogy azt már négyszer elutasította felsőház, és csekély esély mutatkozik arra, hogy ez nem így lesz legközelebb is.

Chuck Schumer demokrata frakcióvezető szerint

a kormányzat újranyitásához vezető megállapodás kulcsa donald Trump, nem pedig Thune vagy Mike Johnson republikánus házelnök.

Johnson és frakciójának jó része nem szíveli a [megfizethető egészségbiztosítási törvényt, az] ACA-t, és nem akarják meghosszabbítani azt. Sok republikánus szenátor támogatná ezt, de nem elegen. [...] Trumpra van szükség a megoldáshoz

- vélekedett Schumer.

Johnson ugyanakkor mossa a kezeit. A házelnök azt nyilatkozta, hogy "a képviselőház elvégezte a feladatát", és kitart az alsóház ülésszünetének meghosszabbítása mellett október 14-ig, ezzel is nyomást gyakorolva a szenátusra. A republikánus képviselőknek ígéretet tett, hogy 48 órával előre értesíti őket, ha vissza kellene térniük a Capitoliumba.

Trump mindeközben kerüli a demokratákkal való közvetlen tárgyalást, ehelyett kívülről próbál politikai nyomást gyakorolni:

szövetségi dolgozók tömeges elbocsátásával fenyegetőzik és azzal vádolja a demokratákat, hogy illegális bevándorlók egészségügyi ellátását akarják pénzelni. Hakeem Jeffries, a demokraták alsóházi vezetője ezt visszautasította.

Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsának igazgatója ismét arra figyelmeztetett, hogy

tömeges elbocsátások következhetnek, ha Trump úgy ítéli meg, hogy elakadt a tárgyalási folyamat.

Az elnökre azonban október 15-e után nagyobb nyomás nehezedhet, hogy oldja meg a helyzetet, a katonák ekkor esnek el ugyanis az első fizetésüktől a leállás miatt.

A gazdasági szakértők emellett amiatt kongatják a vészharangot, hogy

ha a leállás egy hónapnál tovább húzódik, az a gazdaságra is negatív hatással lehet.

Allen Sinai közgazdász szerint ez esetben jelentősen, 1%-ra csökkenhet a negyedik negyedéves reál GDP-mutató.

Jelentős recessziós kockázatot jelent. Úgy tűnik, körülbelül egymillió dolgozót kényszerszabadságolnak vagy szüntetik meg az állását. [...] Ha karácsony után is folytatódik, az első negyedéves GDP-előrejelzésem negatívba fordul

- fejtette ki a közgazdász.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images