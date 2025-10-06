  • Megjelenítés
Olyan fegyvert kaphat Ukrajna, amely egész Oroszországra veszélyes - Moszkva nyugtatni próbál
Globál

Olyan fegyvert kaphat Ukrajna, amely egész Oroszországra veszélyes - Moszkva nyugtatni próbál

Portfolio
Ukrajna jelenleg nem rendelkezik a szükséges infrastruktúrával ahhoz, hogy Tomahawk-rakétákat tudjon indítani Oroszország ellen, ettől függetlenül a távoli jövőben nem kizárt, hogy tényleg kapnak ilyen fegyvereket – jelentette ki Andrej Kartapolov, az orosz állami Duma védelmi testületének elnöke a TASZSZ szerint.

A Tomahawk egy komplex rendszer, nem olyasmi, amit csak úgy ki tudsz lőni. Nem erősítették meg, hogy Ukrajnában lenne az indításhoz szükséges infrastruktúra. Ez nem jelenti azt, hogy nem kaphatják ezeket meg”

– érvel az orosz vezető.

Hozzáteszi: a Tomahawk-rakéták szerinte nem fogják megváltoztatni a helyzetet a frontvonalon, Oroszország pedig arányosan fog válaszolni.

A Tomahawk egy amerikai nagy hatótávolságú cirkálórakéta, megszerzésükkel Ukrajna komoly csapásokat tudna mérni Oroszország európai kontinensen található háttérinfrastruktúrájára. A fegyverek esetleges átadásáról és ezek képességeiről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Mi az a Tomahawk és miért retteg tőle egész Oroszország?

Címlapkép forrása: Nathanael Miller/U.S. Navy via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
druzshivka
Globál
Ukrán drón vette célba Moszkvát, Zelenszkij szerint Putyin gúnyt űz a Nyugatból – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility