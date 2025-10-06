Olyan fegyvert kaphat Ukrajna, amely egész Oroszországra veszélyes - Moszkva nyugtatni próbál

A Tomahawk egy komplex rendszer, nem olyasmi, amit csak úgy ki tudsz lőni. Nem erősítették meg, hogy Ukrajnában lenne az indításhoz szükséges infrastruktúra. Ez nem jelenti azt, hogy nem kaphatják ezeket meg”
– érvel az orosz vezető.
Hozzáteszi: a Tomahawk-rakéták szerinte nem fogják megváltoztatni a helyzetet a frontvonalon, Oroszország pedig arányosan fog válaszolni.
A Tomahawk egy amerikai nagy hatótávolságú cirkálórakéta, megszerzésükkel Ukrajna komoly csapásokat tudna mérni Oroszország európai kontinensen található háttérinfrastruktúrájára. A fegyverek esetleges átadásáról és ezek képességeiről itt írtunk:
Címlapkép forrása: Nathanael Miller/U.S. Navy via Getty Images
