  • Megjelenítés
FONTOS Újra megszólalt a kormány az Alföldi Tej ügyében
Ötödik generációs vadászgépeket dob be a NATO hatalma az orosz drónok ellen: elrettentő üzenet Moszkvának
Globál

Ötödik generációs vadászgépeket dob be a NATO hatalma az orosz drónok ellen: elrettentő üzenet Moszkvának

Portfolio
Norvég F-35-ös vadászgépek érkeznek ma Lengyelországba, hogy közös légtérellenőrzést végezzenek lengyel és holland repülőgépekkel együttműködve a NATO keleti szárnyának védelme érdekében - jelentette a RBC Ukraine.

Az F-35-ös repülőgépek a poznań-krzesiny-i repülőtéren fognak leszállni, ahol a 31. Taktikai Légibázis található. A hónap végén további ötödik generációs vadászgépek is csatlakoznak hozzájuk. Ez már a második ilyen misszió norvég F-35-ösökkel Lengyelországban az idén. Az előző januárban kezdődött és nyárig tartott. A norvég kormány hangsúlyozza, hogy a küldetés elsődleges célja a NATO keleti szárnyának védelme és a potenciális fenyegetések elrettentése. A pilóták

készen állnak orosz repülőgépek és drónok elfogására, ha azok megsértenék a lengyel légteret.

A fegyverhasználatról a NATO-parancsnokság eseti alapon dönt.

Oslo szerint az F-35-ösök jelenléte Lengyelországban „elrettentő tényező Moszkva számára”, és várhatóan csökkenti a provokációk kockázatát. Hasonló álláspontot fogalmazott meg néhány napja Varsóban Tore O. Sandvik norvég védelmi miniszter is, aki megjegyezte, hogy a vadászgépek a szövetség megfigyelési és elrettentési rendszerének egyik eszközét jelentik. Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter a norvég misszióval kapcsolatban elmondta, hogy Lengyelország várja saját F-35-öseit. Az első két repülőgép már a légierő szolgálatában áll, de amíg

ezek a gépek nem válnak teljesen működőképessé, a szövetségesek támogatása kulcsfontosságú szerepet játszik.

A NATO szerint a szövetséges járőrözési missziók egy átfogóbb stratégia részét képezik, amelynek célja az Oroszországgal határos országok biztonságának megerősítése. A NATO-parancsnokság kiemeli, hogy az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt a keleti szárnyon telepített légierők száma, és hogy az ilyen misszióknak mind műveleti, mind politikai jelentőségük van. A járőrözések szükségessége az EU-ban, különösen Lengyelországban, az EU-országokba történő számos dróntámadás után merült fel. Szeptember 10-én orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, amire válaszul repülőgépeket vetettek be, több illetéktelenül behatoló eszközt lelőttek.

Kapcsolódó cikkünk

Ukrán drón vette célba Moszkvát, Zelenszkij szerint Putyin gúnyt űz a Nyugatból – Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Alex Brandon - Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ice bevándorlás tüntetés portland oregon egyenruhás katona rohamrendőr donald trump
Globál
Forrnak az indulatok Amerikában: Trumpék terrortámadást és lázadást, a demokraták önkényes inváziót emlegetnek
Pénzcentrum
Teljes ledöbbenés: ennyi diák jut egy tanárra Magyarországon – azért ez durva
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility