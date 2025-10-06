Ötödik generációs vadászgépeket dob be a NATO hatalma az orosz drónok ellen: elrettentő üzenet Moszkvának

Az F-35-ös repülőgépek a poznań-krzesiny-i repülőtéren fognak leszállni, ahol a 31. Taktikai Légibázis található. A hónap végén további ötödik generációs vadászgépek is csatlakoznak hozzájuk. Ez már a második ilyen misszió norvég F-35-ösökkel Lengyelországban az idén. Az előző januárban kezdődött és nyárig tartott. A norvég kormány hangsúlyozza, hogy a küldetés elsődleges célja a NATO keleti szárnyának védelme és a potenciális fenyegetések elrettentése. A pilóták
készen állnak orosz repülőgépek és drónok elfogására, ha azok megsértenék a lengyel légteret.
A fegyverhasználatról a NATO-parancsnokság eseti alapon dönt.
Oslo szerint az F-35-ösök jelenléte Lengyelországban „elrettentő tényező Moszkva számára”, és várhatóan csökkenti a provokációk kockázatát. Hasonló álláspontot fogalmazott meg néhány napja Varsóban Tore O. Sandvik norvég védelmi miniszter is, aki megjegyezte, hogy a vadászgépek a szövetség megfigyelési és elrettentési rendszerének egyik eszközét jelentik. Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter a norvég misszióval kapcsolatban elmondta, hogy Lengyelország várja saját F-35-öseit. Az első két repülőgép már a légierő szolgálatában áll, de amíg
ezek a gépek nem válnak teljesen működőképessé, a szövetségesek támogatása kulcsfontosságú szerepet játszik.
A NATO szerint a szövetséges járőrözési missziók egy átfogóbb stratégia részét képezik, amelynek célja az Oroszországgal határos országok biztonságának megerősítése. A NATO-parancsnokság kiemeli, hogy az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt a keleti szárnyon telepített légierők száma, és hogy az ilyen misszióknak mind műveleti, mind politikai jelentőségük van. A járőrözések szükségessége az EU-ban, különösen Lengyelországban, az EU-országokba történő számos dróntámadás után merült fel. Szeptember 10-én orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, amire válaszul repülőgépeket vetettek be, több illetéktelenül behatoló eszközt lelőttek.
Címlapkép forrása: Alex Brandon - Pool/Getty Images
Carry trade a sivatagban
A világ egyik legmagasabb kamata vonzza a külföldi tőkét.
Magasabb fokozatba kapcsolt a BYD, letarolja az egyik legnagyobb európai autópiacot
Kilőttek az eladások.
Ilyen biztos nem volt még: úgy fogják ünnepelni Donald Trump születésnapját, ahogy eddig soha
Az amerikai függetlenség 250. évfordulójáról megemlékezve.
Beütött az adóemelés: nagyot zuhant a fogyasztás Romániában
A koronavírus óta nem érkezett ilyen rossz adat
Megjósolta a történelmi összeomlást, most kritikus figyelmeztetést tett közzé a neves befektető
Ismétli magát a történelem.
Hírszerzési jelentés: szinte kifogyhatatlan utánpótlást kaphat az orosz hadsereg
Változhatnak a sorozás szabályai.
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Őseink nem akarják, hogy bankszámlát váltsunk
Annak ellenére, hogy ma már sok ingyenes bankszámla csomag létezik, az emberek többsége úgy tartja, hogy túl drága a számlája. Felmerül a kérdés, hogy ha elégedetlenek vagyunk és van jobb o
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Mit várhat egy vállalkozás a bankjától 2025-ben? Hogy lehetnek sokkal egyszerűbbek a pénzügyei?
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetőjét kérdeztük.
Enélkül aligha lehet sikeres egy építőipari cég
Vendégünk volt Papp Gábor, a Stratos Magasépítő vezérigazgatója.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.