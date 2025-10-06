Ötödik generációs vadászgépeket dob be a NATO hatalma az orosz drónok ellen: elrettentő üzenet Moszkvának

Az F-35-ös repülőgépek a poznań-krzesiny-i repülőtéren fognak leszállni, ahol a 31. Taktikai Légibázis található. A hónap végén további ötödik generációs vadászgépek is csatlakoznak hozzájuk. Ez már a második ilyen misszió norvég F-35-ösökkel Lengyelországban az idén. Az előző januárban kezdődött és nyárig tartott. A norvég kormány hangsúlyozza, hogy a küldetés elsődleges célja a NATO keleti szárnyának védelme és a potenciális fenyegetések elrettentése. A pilóták

készen állnak orosz repülőgépek és drónok elfogására, ha azok megsértenék a lengyel légteret.

A fegyverhasználatról a NATO-parancsnokság eseti alapon dönt.

Oslo szerint az F-35-ösök jelenléte Lengyelországban „elrettentő tényező Moszkva számára”, és várhatóan csökkenti a provokációk kockázatát. Hasonló álláspontot fogalmazott meg néhány napja Varsóban Tore O. Sandvik norvég védelmi miniszter is, aki megjegyezte, hogy a vadászgépek a szövetség megfigyelési és elrettentési rendszerének egyik eszközét jelentik. Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter a norvég misszióval kapcsolatban elmondta, hogy Lengyelország várja saját F-35-öseit. Az első két repülőgép már a légierő szolgálatában áll, de amíg

ezek a gépek nem válnak teljesen működőképessé, a szövetségesek támogatása kulcsfontosságú szerepet játszik.

A NATO szerint a szövetséges járőrözési missziók egy átfogóbb stratégia részét képezik, amelynek célja az Oroszországgal határos országok biztonságának megerősítése. A NATO-parancsnokság kiemeli, hogy az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt a keleti szárnyon telepített légierők száma, és hogy az ilyen misszióknak mind műveleti, mind politikai jelentőségük van. A járőrözések szükségessége az EU-ban, különösen Lengyelországban, az EU-országokba történő számos dróntámadás után merült fel. Szeptember 10-én orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe, amire válaszul repülőgépeket vetettek be, több illetéktelenül behatoló eszközt lelőttek.

Címlapkép forrása: Alex Brandon - Pool/Getty Images