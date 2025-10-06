Súlyos incidens bukott ki: akcióba lendült Peking J-16-osa, két ellenséges vadászgép bánta

Váratlan incidensről számolt be a kínai légierő pilótája, amikor arról beszélt, hogy 2024-ben egy J-16-ossal semmisíthetett meg egy ellenséges gépet. Csao nem nevezte meg az országot és a típust sem, de azt elmondta, hogy a külföldi erőknek egyértelműen a „provokáció és a zavarkeltés volt a céljuk”.

Mögöttünk voltak, és közeledtek felénk, ezért át kellett manőverezni

– fejtette ki a részleteket a pilóta.

Elmondta, hogy egy nehéz manőverrel a külföldi repülőgép felett repült fejjel lefelé. Egy ponton szerinte a távolság mindössze 10-15 méterre lehetett a másik járműtől. Szerinte miután mindkét gépet kiszúrta, azok végül a távozás mellett döntöttek. Li azt mondta, hogy a célzórendszerével mindkettő járművet bemérte, így lehetősége nyílt arra, hogy megsemmisítse azokat, de erre végül nem került sor.

A találkozás óta ilyen típusú vadászgép soha nem jelent meg Kína part menti vizei közelében

– tette hozzá a pilóta.

Li Csao elmondta, hogy szemtanúja volt a keleti nagyhatalom légierejének gyors növekedésének. Az elmúlt időszakban Peking egyre több modern repülőgépet mutatott be, többek között ötödik generációs vadászbombázókat, de felbukkant a kínai égbolton az első hatodik generációs lopakodó bombázó prototípusa is. Az elmúlt években a J-16-osok alkalmazása jelentősen megnövekedett a PLAAF-ban, mivel ezekkel cserélik le az elöregedő F-7-eseket. Ezek segíthetik a légierőt az ellenséges terület mélyén végrehajtott csapásokban és a kulcsfontosságú stratégiai eszközök megsemmisítésében.

