  • Megjelenítés
SZVR: hamis zászlós akció terveit szövögetik Londonban, már a célpont is megvan
Globál

SZVR: hamis zászlós akció terveit szövögetik Londonban, már a célpont is megvan

Portfolio
Az orosz külső hírszerzés (SZVR) szerint Nagy-Britannia provokációra készül egy külföldi polgári hajó megtámadásával, amelyet aztán Oroszország nyakába varrnának – írja a TASZSZ orosz hírügynökség.

A brit terv szerint egy, az ukrán fegyveres erők oldalán harcoló orosz árulókból álló csoport támadást kíván végrehajtani egy ukrán haditengerészeti hajó vagy egy külföldi civil hajó ellen egy európai kikötőben

– áll az SZVR közleményében.

A hírszerzés szerint az ukránbarát orosz szabotőrök már meg is érkeztek az Egyesült Királyságba, ahol kiképezik őket a szabotázsakcióra.

Az SZVR úgy véli, végrehajtása után London az akciót Moszkvára kívánja majd kenni, ez pedig

indokot jelentene arra, hogy igazolja az Ukrajnának nyújtandó katonai segélyek szükségességét, illetve Európa militarizálását az „orosz agresszió” leküzdésére.

Az orosz külső hírszerzés szerint a szabotőröket kínai gyártmányú víz alatti eszközökkel szerelnék fel, ezzel „bizonyítanák”, hogy Kína is támogatja az Ukrajna elleni háborút.

Az SZVR ugyanakkor megjegyzi, az ilyen provokáció, amilyet az Egyesült Királyság tervez, „a mai geopolitikai körülmények között már nem működik”.

Oroszország időnként előáll tervezett ukrán és európai „hamis zászlós” műveletek állítólagos tervével, melyek szerint egy európai célpont elleni szabotázsakciót Moszkva műveként akarnának beállítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
druzshivka
Globál
Ukrán drón vette célba Moszkvát, Zelenszkij szerint Putyin gúnyt űz a Nyugatból – Háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility