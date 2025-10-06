SZVR: hamis zászlós akció terveit szövögetik Londonban, már a célpont is megvan

A brit terv szerint egy, az ukrán fegyveres erők oldalán harcoló orosz árulókból álló csoport támadást kíván végrehajtani egy ukrán haditengerészeti hajó vagy egy külföldi civil hajó ellen egy európai kikötőben
– áll az SZVR közleményében.
A hírszerzés szerint az ukránbarát orosz szabotőrök már meg is érkeztek az Egyesült Királyságba, ahol kiképezik őket a szabotázsakcióra.
Az SZVR úgy véli, végrehajtása után London az akciót Moszkvára kívánja majd kenni, ez pedig
indokot jelentene arra, hogy igazolja az Ukrajnának nyújtandó katonai segélyek szükségességét, illetve Európa militarizálását az „orosz agresszió” leküzdésére.
Az orosz külső hírszerzés szerint a szabotőröket kínai gyártmányú víz alatti eszközökkel szerelnék fel, ezzel „bizonyítanák”, hogy Kína is támogatja az Ukrajna elleni háborút.
Az SZVR ugyanakkor megjegyzi, az ilyen provokáció, amilyet az Egyesült Királyság tervez, „a mai geopolitikai körülmények között már nem működik”.
Oroszország időnként előáll tervezett ukrán és európai „hamis zászlós” műveletek állítólagos tervével, melyek szerint egy európai célpont elleni szabotázsakciót Moszkva műveként akarnának beállítani.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
