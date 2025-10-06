  • Megjelenítés
Telibe kapták a Krím legnagyobb olajterminálját az ukrán drónok, kilométerekre onnan is látszott az eredmény
Telibe kapták a Krím legnagyobb olajterminálját az ukrán drónok, kilométerekre onnan is látszott az eredmény

Ukrán drónok csapást mértek a Krím félszigeten található feodoszijai olajterminálra, amely a megszállt terület legnagyobb üzemanyagtároló létesítménye – írja a The Kyiv Independent.

A Krími Szél nevű ukránbarát Telegram-csatorna jelentése szerint hétfőre virradó éjszaka ukrán drónok támadták az oroszok által megszállt Krím félszigeten található feodoszijai olajterminált.

A létesítmény, amely mintegy 250 kilométerre fekszik az ukrán ellenőrzés alatt álló területektől,

A KRÍM LEGNAGYOBB OLAJRAKTÁRA, KAPACITÁSA 250 000 TONNA ÜZEMANYAG TÁROLÁSÁRA ALKALMAS. EZ A TERMINÁL BIZTOSÍTJA AZ OROSZ ERŐK ÜZEMANYAG-ELLÁTÁSÁT A TÉRSÉGBEN.

A Krími Szél beszámolója szerint a robbanás tüzet okozott, amely több tíz kilométerről is látható volt.

Emellett további robbanásokat jelentettek a Szaki és Kacsa repülőterek közelében is.

Ukrajna legutóbb 2024 októberében mért csapást a feodoszijai olajraktárra, ami után a megszálló hatóságok szükségállapotot hirdettek.

A mostani támadás Ukrajna orosz energetikai infrastruktúra elleni fokozott hadműveletének része. A Kommerszant orosz üzleti lap szeptember 24-i jelentése szerint

a megszállt Krímben és Szevasztopolban súlyosbodott az üzemanyaghiány, a benzinkutak mintegy fele felfüggesztette a benzin értékesítését.

A lap 17 000 benzinkút adataira hivatkozva közölte, hogy a Déli Szövetségi Körzet (idetartozik az orosz jog szerint a Krím) a legsúlyosabban érintett területek között van, ahol a kutak több mint 14%-a függesztette fel az üzemanyag-értékesítést.

Az üzemanyaghiány az augusztusi, orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadás-sorozatot követően alakult ki. A Financial Times szerint 2025 augusztusa óta Oroszország 38 olajfinomítója közül tizenhatot ért támadás, aminek következtében az orosz dízelexport 2020 óta a legalacsonyabb szintre esett vissza.

