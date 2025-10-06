Telibe kapták a Krím legnagyobb olajterminálját az ukrán drónok, kilométerekre onnan is látszott az eredmény

A Krími Szél nevű ukránbarát Telegram-csatorna jelentése szerint hétfőre virradó éjszaka ukrán drónok támadták az oroszok által megszállt Krím félszigeten található feodoszijai olajterminált.

A létesítmény, amely mintegy 250 kilométerre fekszik az ukrán ellenőrzés alatt álló területektől,

A KRÍM LEGNAGYOBB OLAJRAKTÁRA, KAPACITÁSA 250 000 TONNA ÜZEMANYAG TÁROLÁSÁRA ALKALMAS. EZ A TERMINÁL BIZTOSÍTJA AZ OROSZ ERŐK ÜZEMANYAG-ELLÁTÁSÁT A TÉRSÉGBEN.

A Krími Szél beszámolója szerint a robbanás tüzet okozott, amely több tíz kilométerről is látható volt.

Following a drone strike, Crimea’s largest fuel terminal in Feodosia has been burning for over four hours, with fuel tanks now exploding. Local sources report massive fires visible from several kilometers away. pic.twitter.com/5pbauzShX3 https://t.co/5pbauzShX3 — NOELREPORTS (@NOELreports) October 6, 2025

Emellett további robbanásokat jelentettek a Szaki és Kacsa repülőterek közelében is.

Ukrajna legutóbb 2024 októberében mért csapást a feodoszijai olajraktárra, ami után a megszálló hatóságok szükségállapotot hirdettek.

A mostani támadás Ukrajna orosz energetikai infrastruktúra elleni fokozott hadműveletének része. A Kommerszant orosz üzleti lap szeptember 24-i jelentése szerint

a megszállt Krímben és Szevasztopolban súlyosbodott az üzemanyaghiány, a benzinkutak mintegy fele felfüggesztette a benzin értékesítését.

A lap 17 000 benzinkút adataira hivatkozva közölte, hogy a Déli Szövetségi Körzet (idetartozik az orosz jog szerint a Krím) a legsúlyosabban érintett területek között van, ahol a kutak több mint 14%-a függesztette fel az üzemanyag-értékesítést.

Az üzemanyaghiány az augusztusi, orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadás-sorozatot követően alakult ki. A Financial Times szerint 2025 augusztusa óta Oroszország 38 olajfinomítója közül tizenhatot ért támadás, aminek következtében az orosz dízelexport 2020 óta a legalacsonyabb szintre esett vissza.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images