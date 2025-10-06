  • Megjelenítés
Trükkös módszerrel zavarhatja össze ősellenségét a keleti nagyhatalom: éppen a szövetségesükre terelik a gyanút
Portfolio
Kína hamis hajóazonosító jeleket tesztelhet Tajvan ellen, ami kognitív hadviselési taktika része lehet a Institute os the Study of War (ISW) amerikai elemzőház szerint - jelentette a Taiwan News.

Az ISW heti jelentésében arról számolt be, hogy több kínai halászhajó hamis automatikus azonosító rendszer (AIS) jeleket használt Tajvan kizárólagos gazdasági övezetében. A Starboard Maritime Intelligence adatai szerint a Min Si Ju 06718 nevű halászhajó augusztus és szeptember folyamán a Tajvani-szorosban közlekedett, miközben saját AIS-jelei mellett egy Hai Xun 15012 nevű hajó azonosítóját is sugározta. Az intézet szerint a Haj Hszün hajókat általában a Kínai Tengerészeti Biztonsági Hivatal (MSA) üzemelteti, amely nem játszik elsődleges szerepet a Tajvan elleni kényszerítő műveletekben.

Valószínűleg egy halászhajó sugárzott hamis MSA-azonosítót, nem pedig fordítva

- állapította meg a jelentés.

Ugyanebben az időszakban és helyszínen egy másik halászhajó, a Min Si Ju 07792 szeptember 17-én „Orosz Hadihajó 532” néven sugárzott hamis jeleket. Több közeli hajó is hamis AIS-jeleket használt ugyanekkor, „köztük egy, amely vontatóhajóként, egy másik pedig különböző halászhajóként azonosította magát”.

Ezek a halászhajók valószínűleg a Kínai Tengerészeti Milíciához tartoznak, amelyet gyakran bevetnek szürke zónás kényszerítő műveletek, zaklatás és megfigyelés végrehajtására vitatott vizeken, beleértve a Tajvani-szorost és a Dél-kínai-tengert. Az ISW szerint

Kína a hamis AIS-jelekkel kísérletezhet, hogy „összezavarja Tajvan információs környezetét és tesztelje Tajvan reakcióit a különböző típusú vélt behatolásokra”.

Az intézet arra is rámutatott, hogy a hasonló nevű halászhajók, amelyek egyidejűleg különböző hamis jeleket sugároznak ugyanazon a helyen és időben, összehangolt erőfeszítésre utalhatnak.

Címlapkép forrása: Yik Yeung-man/Bloomberg via Getty Images

