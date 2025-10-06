Úgy tűnik megvan, melyik területen találhat egymásra újra Trump és Putyin: ez dönthet az atomfegyverekről

Vlagyimir Putyin orosz államfő korábban arról beszélt, hogy egy évvel a lejárta után is érvényben hagyná az Új Stratégiai Fegyverzetcsökkentési Szerződés (START) által bevezetett korlátozó intézkedéseket. Trump erre úgy fogalmazott, hogy „ez jó ötletnek hangzik”. Kijelentése nyomán a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov is megszólalt:
Természetesen üdvözöljük ezt a nyilatkozatot, és úgy véljük, hogy már most is okot ad az optimizmusra, hogy az Egyesült Államok támogatni fogja Putyin elnök kezdeményezését
– jelentette ki az elnöki sajtótitkára.
A két hatalom között aggodalomra adott okot, hogy a nukleáris fegyverek fejlesztéséről szóló korlátozó megállapodás hamarosan lejár, ez pedig elméletben lehetővé teszi, hogy újra visszatérjenek a fegyverkezéshez. A felek korábban már mutattak nyitottságot a megállapodás hosszabbítására.
Daryl Kimball az Amerikai Fegyverzet-ellenőrzési Szövetség vezetője kifejtette, hogy a „több nukleáris fegyverek nem teszik biztonságosabbá sem az Egyesült Államokat, sem Oroszországot, és a világot sem”. Hozzátette, hogy szerinte a meghosszabbítás segíthet csökkenteni a feszültségeket, megelőzni a költséges, vesztes-vesztes fegyverkezési versenyt, diplomáciai befolyást szerezni Kína fegyverarzenál-felhalmozásának megfékezésére, és időt nyerni egy szélesebb körű, fenntarthatóbb megállapodásról szóló tárgyalásokhoz. Véleménye szerint
a következő lépést az jelentheti, ha Washington és Moszkva hivatalos választ ad majd erre a kérdésre.
Vlagyimir Putyin még szeptember 22-én azt javasolta, hogy a 2026-ban lejáró Új START után még egy évig érvényben tartaná a korlátozásokat. Szerinte erre azért van szükség, hogy elkerüljék az újabb fegyverkezési versenyt. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy szerinte az Egyesült Államoknak is ugyanígy kellene tennie. A felvetésére Washingtonból sokáig nem érkezett válasz.
Korábban az is felmerült, hogy a nukleáris fegyverekről szóló megállapodás része lehet a két nagyhatalom közötti tárgyalásoknak, melynek során az ukrajnai béke is szóba került. A 2025 nyári tárgyalásokat nem követték újabb lépések, így minden a korábbi mederben megy tovább.
Címlapkép forrása: Kremlin Press Office/Anadolu via Getty Images
