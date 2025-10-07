  • Megjelenítés
Eddig nem látott videó került elő: idegen ország vadászgépe bukkant fel Moszkvánál
A közösségi médiában terjedt el egy felvétel, amely egy vadászgép manővereit mutatja az orosz főváros mellett.

Az algériai légierőnek szánt orosz gyártmányú Szu-34E körözött Moszkva felett a legfrissebb felvételek tanúsága szerint. Maga a gyártó Szuhoj is arról írt, hogy már az algériai légierő színeire festették a gépeket.

Az észak-afrikai ország és Oroszország között hagyományosan jó a kapcsolat, különösen védelmi-biztonsági szempontból. Algír az orosz vadászgépek egyik legnagyobb vásárlójának számít, Moszkva számára

kifejezetten nagy fegyvertény, hogy Szu-57-es vadászgépeket is rendeltek.

A mostani üzletet még 2019-ben kötötték, akkoriban a részleteket jól ismerő források beszéltek erről. A megállapodás keretében összesen 14 darab Szu-34E kerülhet át a Földközi-tenger déli partvidékére, 2025-ig. Azt nem tudni, hogy a képeken látott gép hányadik példánya lehet a rendelésnek. Az orosz hadiipar az orosz-ukrán háború miatt komoly nemzetközi szankciókkal nézhetett szembe, ez befolyásolta a gyártási sebességet is. Mivel az orosz légierő nagy szerepet vállalat a harcok közben, ez pedig gyakran veszteségekkel járt, ezért az exportra szánt rendeléseket a harci képességek fenntartása érdekében gyakran hátrébb sorolták, ezért a megrendelések késhettek.

Címlapkép forrása: Russian Defense Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images

