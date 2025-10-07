Egyetlen fegyverrel porrá zúzhatnák az ukránok az orosz hátországot, de van egy komoly bökkenő

Kijev célkeresztjébe minimum 1945 célpont kerülhetne be azzal, ha az Egyesült Államok átadja számukra a Tomahawk cirkálórakétákat. Az ISW arról írt, hogy a megnövelt, mintegy 2500 kilométeres hatótávolsággal bíró eszközzel jelentősen megnövekedne azoknak a létesítményeknek a száma, amelyeket az ukránok támadni tudnának. Már a kisebb távolságba hatékony változat – ez mintegy 1600 kilométeres távolságba tudna lecsapni – is nagyjából 1655 kritikus célpontra lehetne veszélyes.
Rengeteg katonai repülőtér, hadiipari üzemek – köztük a Tatárföldön található Sahed-drónokat gyártó vállalat telephelye – és katonai raktárak kerülnének Kijev célkeresztjébe. Az elemzők szerint ezekkel a kiterjesztett képességekkel az ukránok képesek lennének a hátországba romboló hatással járni, ez pedig a frontvonalon harcolók ellátására is súlyos következményekkel járna. George Barros, az ISW oroszországi elemzője úgy véli, hogy Kijevnek műveleti szükséglete lenne a Tomahawkokra. Hozzátette, hogy
az ukránoknak vannak nagy hatótávolságú fegyvereik, de gyakran ezeknél hiányzik a megfelelő csapáshoz szükséges teherbírás.
A legnagyobb gondot azonban most is az jelenti, hogy az Egyesült Államok az ilyen típusú rakétákból nem gyártanak eleget. Sidharth Kaushal, a Royal United Services Institute munkatársa elmondta, hogy évente mindössze 50-70-et szerelnek össze ezekből, ráadásul az utóbbi időben az amerikai haditengerészet ebből több tucatot elhasznált. Fontos megjegyezni, hogy például egy reptér kifutópályájának a tönkretételére akár tíznél is több rakétára lehet szükség, ez pedig gyorsan fogyasztja a készleteket. A másik gondot az amerikaiak elővigyázatossága jelenti, mivel az egyik csúcsfegyverről van szó. Mindez azt jelentheti, hogy erőteljesen rajta tarthatják a szemüket az átadott Tomahawkokon,
az ukránoknak részletesen kellene beszámolniuk minden egyes célpontjukról, erőteljesen megindokolva azokat.
Címlapkép forrása: Matthew Daniels/U.S. Navy via Getty Images
