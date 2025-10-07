  • Megjelenítés
Egyetlen fegyverrel porrá zúzhatnák az ukránok az orosz hátországot, de van egy komoly bökkenő
Egyetlen fegyverrel porrá zúzhatnák az ukránok az orosz hátországot, de van egy komoly bökkenő

Portfolio
Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzőház jelentése szerint Ukrajna hatalmas lehetőséghez jutna a Tomahawk rakétákkal, de közben egy komoly hiányosságra is fény derült.

Kijev célkeresztjébe minimum 1945 célpont kerülhetne be azzal, ha az Egyesült Államok átadja számukra a Tomahawk cirkálórakétákat. Az ISW arról írt, hogy a megnövelt, mintegy 2500 kilométeres hatótávolsággal bíró eszközzel jelentősen megnövekedne azoknak a létesítményeknek a száma, amelyeket az ukránok támadni tudnának. Már a kisebb távolságba hatékony változat – ez mintegy 1600 kilométeres távolságba tudna lecsapni – is nagyjából 1655 kritikus célpontra lehetne veszélyes.

Rengeteg katonai repülőtér, hadiipari üzemek – köztük a Tatárföldön található Sahed-drónokat gyártó vállalat telephelye – és katonai raktárak kerülnének Kijev célkeresztjébe. Az elemzők szerint ezekkel a kiterjesztett képességekkel az ukránok képesek lennének a hátországba romboló hatással járni, ez pedig a frontvonalon harcolók ellátására is súlyos következményekkel járna. George Barros, az ISW oroszországi elemzője úgy véli, hogy Kijevnek műveleti szükséglete lenne a Tomahawkokra. Hozzátette, hogy

az ukránoknak vannak nagy hatótávolságú fegyvereik, de gyakran ezeknél hiányzik a megfelelő csapáshoz szükséges teherbírás.

A legnagyobb gondot azonban most is az jelenti, hogy az Egyesült Államok az ilyen típusú rakétákból nem gyártanak eleget. Sidharth Kaushal, a Royal United Services Institute munkatársa elmondta, hogy évente mindössze 50-70-et szerelnek össze ezekből, ráadásul az utóbbi időben az amerikai haditengerészet ebből több tucatot elhasznált. Fontos megjegyezni, hogy például egy reptér kifutópályájának a tönkretételére akár tíznél is több rakétára lehet szükség, ez pedig gyorsan fogyasztja a készleteket. A másik gondot az amerikaiak elővigyázatossága jelenti, mivel az egyik csúcsfegyverről van szó. Mindez azt jelentheti, hogy erőteljesen rajta tarthatják a szemüket az átadott Tomahawkokon,

az ukránoknak részletesen kellene beszámolniuk minden egyes célpontjukról, erőteljesen megindokolva azokat.

2025. október 7.

