Egyre több a bizonyíték: halhatatlanná válna Vlagyimir Putyin

Az orosz elnök 73. születésnapján, október 7-én a megszokott munkarendjét követte: a Nemzetbiztonsági Tanáccsal tartott operatív ülést és több nemzetközi telefonhívást fogadott – számolt be a TASZSZ hírügynökség.
Putyin, aki 2000 márciusa óta vezeti Oroszországot (2008-2012 között miniszterelnökként), a 2020-as alkotmánymódosítások értelmében akár 2036-ig is hatalmon maradhat, amikor már 83 éves lesz. Életkora figyelemreméltó egy olyan országban, ahol a férfiak átlagos várható élettartama mindössze 68 év a Roszsztat 2024-es adatai szerint.
Az orosz vezető közben egyre élénkebb érdeklődést mutat az élettartam meghosszabbításának lehetőségei iránt. Ezt bizonyítja a szeptember 3-án Pekingben, Hszi Csin-pinggel folytatott, véletlenül rögzített beszélgetése is.
A múltban az emberek ritkán élték meg a 70 évet, de ma, ebben a korban már csak egy gyerek vagy
– mondta a kínai elnök, mire Putyin egyetértően bólintott, majd hozzátette: "az emberi szerveket tartósan át lehet ültetni, olyannyira, hogy az emberek megfiatalodhatnak, sőt halhatatlanná válhatnak".
Putyin később egy pekingi sajtótájékoztatón elismerte, hogy hisz az emberi élet 150 évre való meghosszabbításának lehetőségében, kiemelve, hogy "a modern orvostudomány, különösen a szervpótló műtétek reményt adnak a várható élettartam jelentős növelésére".
A Novaja Gazeta Europe vizsgálata szerint Putyin vezetése alatt hatszorosára nőttek az államilag finanszírozott tudományos projektek ezen a területen. Míg 2016 és 2022 között hét projektre fordítottak 21 millió rubelt (kb. 200 ezer euró), addig 2021 és 2025 között már 43 projektre irányoztak elő 172 millió rubelt (kb. 2 millió euró).
Az öregedéssel kapcsolatos kutatási programok között szerepel "A sejtmegújulási folyamatok szabályozása a szervezetben, a szervek és szövetek funkcionális aktivitása, az egészség és az aktív hosszú élet hosszú távú fenntartásának alapvető alapja" című projekt is, amelynek vezetője Marija Voroncsova endokrinológus, Vlagyimir Putyin legidősebb lánya.
A 40 éves Voroncsova sikeres üzletasszony, cége, a Nomeko megvásárolta a Gazprom nyugdíjalapjának, a Sogaznak a klinikáit és kutatóközpontjait. Emellett tagja az orosz genetika fejlesztését támogató, 127 milliárd rubeles (több mint 1 milliárd eurós) állami program igazgatótanácsának is. A program irányításával Mihail Kovalcsukot, Putyin közeli barátját is megbízták, aki a Kurcsatov Intézetet vezeti – azt a nukleáris kutatóközpontot, amelynek technológiai jelentőségét Putyin korábban az "atombombához" hasonlította.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
