A lap harctéri beszámolója szerint az orosz haderő lépésről lépésre halad előre, elfoglalva az ukrán erődítményeket. A sikerben meghatározó szerepet játszik az ellenség utánpótlásának megakadályozása, a rotációk megszakítása és az ellentámadások blokkolása. A 2023-as ukrán ellentámadás során először széles körben alkalmazott Zemledelije távirányítású aknatelepítő rendszerek ma már a „Donyecki Népköztársaságban” működő Közép hadseregcsoport támadó műveleteit segítik. Ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy gyorsan és rejtetten hozzanak létre aknamezőket mind a saját állások előtt, mind az ellenséges vonalak mögött.

A Zemledelije rendszerek közvetlenül az ukrajnai orosz invázió kezdete előtt kerültek a hadsereghez, de 2023 nyarán kaptak nagyobb figyelmet. Az általuk telepített aknamezők kiterjedése és mélysége váratlan és kritikus akadályt jelentett az ukrán haderő számára, amit később a meghirdetett ellentámadás kudarcának egyik okaként emlegettek. Jelenleg az ilyen technológiával felszerelt egységek támadó műveleteket támogatnak, többek között a pokrovszki irányban, ahol a csapatok folytatják a haladást és nagy áldozatok árán lassan elfoglalják az ellenség megerősített állásait.

A berendezés lehetővé teszi, hogy gyorsan telepítsünk akadályokat az ellenség útjába, mind vegyes, mind páncéltörő aknákat. Időben tudunk reagálni az ellentámadásaikra, valamint megzavarhatjuk az utánpótlásukat és a rotációikat

– magyarázza Ivan Kravtszov főhadnagy, a Központi csoport műszaki egységének távirányítású aknatelepítő szakaszparancsnoka.

A Zemledelije fontos előnyének a régi rendszerekhez képest a nagyfokú automatizáltságát nevezik. A 2020-as évek elején bevezetett irányított távirányítású aknatelepítés igazi újdonságot jelentett a műszaki csapatok számára. A legfontosabb jellemző, hogy a telepített aknamezőket pontosan jelölik az elektronikus térképeken, ami megkönnyíti a későbbi aknamentesítést. Emellett maguk az aknák is rendelkeznek önmegsemmisítő mechanizmussal.

Kravtszov főhadnagy az elsők között részesült kiképzésben erre a technikára, először a kiképzőközpontban, majd a gyártó üzemben. Megjegyzi, hogy a háború során az egység folyamatos és gyors visszajelzést tart fenn a tervezőkkel, adatokat cserélnek és elemzik a gépek harci alkalmazásának tapasztalatait. Azt is kifejti, hogy a Zemledelijével ellátott egységek számára a legnagyobb veszélyt az ellenséges pilóta nélküli légi járművek jelentik, ezért igyekeznek megfelelő védelmet biztosítani a fegyverek számára. A korábbi felvételek bizonyították, hogy

az ukránok több ilyen aknatelepítő berendezést is megsemmisítettek már a harcok közben.

Címlapkép forrása: Nickel nitride, CC0, via Wikimedia Commons