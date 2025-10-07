Fico bejelentette, hogy melyik nagyhatalom nyerte el az új szlovák atomenergia-projektet

Szlovákia jóváhagyta az Egyesült Államokkal kötött kormányközi megállapodást egy új, 1000 MW-ot meghaladó teljesítményű állami tulajdonú atomerőmű építéséről. Ezzel eldőlt, hogy a koreai, francia és amerikai hármasból az utóbbi nyerte el a jogot a bohunicei atomerőművi blokk megépítésére.

Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden jelentette be az amerikai féllel kötött megállapodást, amelyet úgy kommentált, hogy "jelentős lépés az ország energetikai fejlesztésében".

Ez a projekt nemcsak Szlovákia, hanem egész Közép-Európa számára fontos lesz. Új energiaforrásokra van szükségünk, ha fenn akarjuk tartani a versenyképességet és reagálni akarunk a növekvő fogyasztásra

- nyilatkozta Fico a közleményben.

Az atomerőműépítés tervét a szlovák miniszterelnök 2024 májusában jelezte először. Az akkori elképzelés szerint egy 1200 MW-os blokkról lett volna szó, azonban Fico nyilatkozatából nem derült ki, hogy pontosan mekkora kapacitásra állapodtak meg az amerikai féllel, csak az biztos, hogy minimum 1000 MW-os lesz az új erőművi blokk.

Emellett korábban fontosnak tartották kiemelni, hogy "politikai szempontból nem tudjuk elképzelni, hogy a technológia az Orosz Föderációból származzon". A tenderen ezért koreai, francia és amerikai pályázók indultak, amely hármasból most az utóbbi lett a befutó a bohunicei atomerőművi blokk megépítésére. Az ország nemzeti energia- és klímaterve szerint valamikor 2035 körül állhat termelésbe.

Régiós igényről van szó

A szlovák döntés illeszkedik a közép-európai országok új nukleáris reneszánszába: a régióban sorra indulnak új atomerőművi projektek, amelyek célja az energiafüggetlenség és a szén-dioxid-mentes villamosenergia-termelés erősítése. Csehország a dukovany-i bővítéssel, Lengyelország az első, amerikai technológiával épülő atomerőművével, míg Szerbia több lehetőség feltérképezésével készül. Bár sok a kérdőjel, de Magyarországon is zajlik a Paks II. projekt előkészítése, amely több mint 2400 MW új termelőkapacitást hozna a rendszerbe. A térség kormányai egyre inkább úgy látják, hogy a nukleáris energia az ellátásbiztonság, a megfizethetőség és a klímacélok közötti egyensúly kulcsa, különösen az orosz energiafüggés csökkentésének szándékával párhuzamosan.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Az atomenergia régiós helyzetéről is szó lesz a holnapi energetikai konferenciánkon, amelyen Jákli Gergely, a Paks II. projekt vezére is ott lesz!

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: MTI