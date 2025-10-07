  • Megjelenítés
Fico bejelentette, hogy melyik nagyhatalom nyerte el az új szlovák atomenergia-projektet
Globál

Fico bejelentette, hogy melyik nagyhatalom nyerte el az új szlovák atomenergia-projektet

Portfolio
Szlovákia jóváhagyta az Egyesült Államokkal kötött kormányközi megállapodást egy új, 1000 MW-ot meghaladó teljesítményű állami tulajdonú atomerőmű építéséről. Ezzel eldőlt, hogy a koreai, francia és amerikai hármasból az utóbbi nyerte el a jogot a bohunicei atomerőművi blokk megépítésére.

Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden jelentette be az amerikai féllel kötött megállapodást, amelyet úgy kommentált, hogy "jelentős lépés az ország energetikai fejlesztésében".

Ez a projekt nemcsak Szlovákia, hanem egész Közép-Európa számára fontos lesz. Új energiaforrásokra van szükségünk, ha fenn akarjuk tartani a versenyképességet és reagálni akarunk a növekvő fogyasztásra

- nyilatkozta Fico a közleményben.

Az atomerőműépítés tervét a szlovák miniszterelnök 2024 májusában jelezte először. Az akkori elképzelés szerint egy 1200 MW-os blokkról lett volna szó, azonban Fico nyilatkozatából nem derült ki, hogy pontosan mekkora kapacitásra állapodtak meg az amerikai féllel, csak az biztos, hogy minimum 1000 MW-os lesz az új erőművi blokk.

Emellett korábban fontosnak tartották kiemelni, hogy "politikai szempontból nem tudjuk elképzelni, hogy a technológia az Orosz Föderációból származzon". A tenderen ezért koreai, francia és amerikai pályázók indultak, amely hármasból most az utóbbi lett a befutó a bohunicei atomerőművi blokk megépítésére. Az ország nemzeti energia- és klímaterve szerint valamikor 2035 körül állhat termelésbe.

Kapcsolódó cikkünk

Paks II-n kívül épül egy másik atomerőmű is, amire fontos szerep vár a magyar áramellátásban

Régiós igényről van szó

A szlovák döntés illeszkedik a közép-európai országok új nukleáris reneszánszába: a régióban sorra indulnak új atomerőművi projektek, amelyek célja az energiafüggetlenség és a szén-dioxid-mentes villamosenergia-termelés erősítése. Csehország a dukovany-i bővítéssel, Lengyelország az első, amerikai technológiával épülő atomerőművével, míg Szerbia több lehetőség feltérképezésével készül.

Bár sok a kérdőjel, de Magyarországon is zajlik a Paks II. projekt előkészítése, amely több mint 2400 MW új termelőkapacitást hozna a rendszerbe. A térség kormányai egyre inkább úgy látják, hogy

a nukleáris energia az ellátásbiztonság, a megfizethetőség és a klímacélok közötti egyensúly kulcsa,

különösen az orosz energiafüggés csökkentésének szándékával párhuzamosan.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Az atomenergia régiós helyzetéről is szó lesz a holnapi energetikai konferenciánkon, amelyen Jákli Gergely, a Paks II. projekt vezére is ott lesz!
Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2238994275
Globál
NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Nagy dobásnak indult, de csak a tűzzel játszottunk? Így sült el Orbán gazdasági mesterterve
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility