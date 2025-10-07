Fityiszt mutatott Németországnak Donald Tusk: ha rajtam múlik, nem kapjátok meg Volodimir Z.-t!

Volodimir Z.-t a múlt kedden fogták el Lengyelországban egy Németország által kiadott európai elfogatóparancs nyomán. Előbb 7 napra őrizetbe vették, majd hétfőn őrizetét további 40 napra meghosszabbították.
A búvárt a német ügyészség azzal vádolja, hogy társaival együtt kihajózott az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékekhez, amelyek Németországot és Oroszországot kötik össze a Balti-tenger alatt, és robbanóanyagot helyeztek el ott, majd felrobbantották.
A két vezetékpárból összesen három cső vált használhatatlanná a szabotázs következtében.
Donald Tusk ugyanakkor különvéleményt fogalmazott meg keddi találkozóján a szabotázsakcióval kapcsolatban.
A probléma nem az, hogy a csővezetéket felrobbantották, hanem az, hogy Európa létfontosságú érdekeivel ellentétesen építették
– fogalmazott. Hozzátette, Lengyelország a kezdetektől fogva ellenezte az Északi Áramlat 2 vezeték felépítését.
A lengyel kormányfő Volodimir Z. ügyét is kommentálta.
Egy lengyel bíróság fog dönteni az őrizetbe vett ukrán állampolgár ügyében, mivel van egy európai elfogatóparancs. A lengyel kormány álláspontja ebben az ügyben változatlan: nem Lengyelország érdekében és nem a tisztesség érdekében áll átadni ezt a férfit egy idegen államnak
– mondta Tusk.
Címlapkép forrása: Nichlas Pollier/Bloomberg via Getty Images
