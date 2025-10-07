  • Megjelenítés
Hatalmas a felháborodás Oroszországban - Moszkva szerint atomerőművet támadtak az ukrán drónok
Globál

Hatalmas a felháborodás Oroszországban - Moszkva szerint atomerőművet támadtak az ukrán drónok

Portfolio
Az orosz hatóságok szerint egy ukrán drón csapódott egy atomerőműbe. A háború során ez lehet az első alkalom, hogy Ukrajna Oroszország nukleáris infrastruktúráját támadja - írja a Sky News.

Moszkva szerint a támadás a novoronyezsi atomerőmű ellen irányult, közel az ukrán határhoz. A roszenergoatom közleménye szerint egy ukrán drón csapódott neki a komplexum egyik hűtőtornyának, de nem okozott komoly károkat.

A támadásról nem hoztak nyilvánosságra semmilyen felvételt, illetve Kijev sem reagált a vádakra, így érdemes a hírt fenntartásokkal kezelni.

Amennyiben azonban az ukrán drón tényleg berepült az atomkomplexum területére, az Kijev részéről az elmúlt időszak egyik legkomolyabb eszkalációját jelentheti, hiszen

az ukrán fegyveres erők eddig sosem indítottak támadást az orosz nukleáris infrastruktúra ellen.

Kapcsolódó cikkünk

NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden

Kongatja a vészharangot Kijev - Olyan csapás érte őket, amit nehéz lesz kijavítani

Oroszország már atomcsapástól retteg - Moszkva nagyon súlyos eszkalációt emleget

Moszkva teljesen kiborult: ha Donald Trump ezt tényleg meglépi, Zelenszkij a halál fia

Címlapkép forrása: Agência Brasil via Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-2238994275
Globál
NATO-csúcsragadozók vadásznak orosz drónokra, Zelenszkij szerint Magyarország nélkül is menni fog az EU-tagság - Háborús híreink kedden
Pénzcentrum
Nagy dobásnak indult, de csak a tűzzel játszottunk? Így sült el Orbán gazdasági mesterterve
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility