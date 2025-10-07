Hatalmas a felháborodás Oroszországban - Moszkva szerint atomerőművet támadtak az ukrán drónok

Moszkva szerint a támadás a novoronyezsi atomerőmű ellen irányult, közel az ukrán határhoz. A roszenergoatom közleménye szerint egy ukrán drón csapódott neki a komplexum egyik hűtőtornyának, de nem okozott komoly károkat.

A támadásról nem hoztak nyilvánosságra semmilyen felvételt, illetve Kijev sem reagált a vádakra, így érdemes a hírt fenntartásokkal kezelni.

Amennyiben azonban az ukrán drón tényleg berepült az atomkomplexum területére, az Kijev részéről az elmúlt időszak egyik legkomolyabb eszkalációját jelentheti, hiszen

az ukrán fegyveres erők eddig sosem indítottak támadást az orosz nukleáris infrastruktúra ellen.

Címlapkép forrása: Agência Brasil via Wikimedia Commons