Kész, ennyi volt: Magyarország szomszédja többé nem ad fegyvereket Ukrajnának

Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszter október 7-i sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a szlovák kormány álláspontja változatlan az Ukrajnának nyújtandó katonai segítség kérdésében.

Egyértelműen kijelentettük, hogy nem adományozunk több fegyvert vagy hasonló eszközt Ukrajnának, de továbbra is biztosítunk nem halálos, vagyis humanitárius segítséget, és ehhez tartjuk magunkat

- emelte ki a szlovák miniszter.

Kaliňák hozzátette, hogy az ország jelenleg egy újabb segélycsomag összeállítását fontolgatja, amely energetikai infrastruktúrához szükséges alkatrészeket és aknamentesítő felszereléseket tartalmazna. Ukrajna mérnöki és építőipari eszközöket kap majd Szlovákiától, beleértve Bozena járműveket, szállítóeszközöket, aknamentesítő komplexumokat és egészségügyi evakuációs felszereléseket. Robert Fico szlovák miniszterelnök már 2023-ban kijelentette, hogy

országa nem támogatja az Ukrajnának nyújtandó katonai segítséget az Oroszország elleni harcban.

Később Szlovákia azzal indokolta a védelmi segítségnyújtás elutasítását, hogy saját védelmi képességeinek fenntartása érdekében nem tud további támogatást nyújtani. Következő lépésként 2023. november 8-án Pozsony elutasította egy 40,3 millió eurós katonai segélycsomag átadását Ukrajnának, amelyet korábban az ország előző védelmi minisztériuma már jóváhagyott. Fico kormánya közölte, hogy Ukrajna eddig 13 segélycsomagot kapott összesen 671 millió euró értékben. A fegyverek mellett az előző kormány humanitárius segítséget is nyújtott üzemanyag és orvosi eszközök formájában.

Címlapkép forrása: Omar Havana/Getty Images