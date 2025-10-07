Komoly feltételhez szabta Trump a legendás amerikai fegyver Ukrajnának adását - Zelenszkijnek megint csalódnia kell?

Donald Trump amerikai elnök hétfőn kijelentette, hogy mielőtt Tomahawk rakétákat szállítana Ukrajnának, tudni szeretné, mire használnák azokat, mivel nem kívánja eszkalálni az orosz-ukrán háborút - írja a Reuters.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arra kérte az Egyesült Államokat, hogy adjon el Tomahawk rakétákat európai országoknak, amelyek továbbítanák azokat Ukrajnának.

A Tomahawk rakéták 2500 kilométeres hatótávolsága lehetővé tenné Ukrajna számára, hogy akár Moszkvát is elérje.

Vlagyimir Putyin orosz elnök egy vasárnap közzétett videóban figyelmeztetett, hogy ha Washington ilyen nagy hatótávolságú rakétákat szállítana Ukrajnának, az az orosz-amerikai kapcsolatok teljes megromlásához vezetne.

Amikor a Fehér Házban újságírók kérdezték a Tomahawk-szállításról, Trump nem zárta ki ezt a lehetőséget, és azt mondta, hogy "egyfajta döntést" már hozott az ügyben.

"Szerintem tudnom kell, mit csinálnának velük. Hova küldenék őket? Ezt a kérdést fel kell tennem" - nyilatkozta az elnök, majd hozzátette:

Kérdeznék néhány dolgot. Nem akarom eszkalálni ezt a háborút.

Címlapkép forrása: Getty Images. A címlapkép illusztráció, a 2003-as iraki invázió alatt készült.