Kongatja a vészharangot Kijev - Olyan csapás érte őket, amit nehéz lesz kijavítani

Szvitlana Hrinchuk nyilatkozata szerint a támadások "jelentős" károkat okoztak, miután a

frontvonalban lévő ukrán régiók regionális gázinfrastruktúráját és áramátviteli létesítményeit érték találatok.

Az elmúlt hónapokban mind Oroszország, mind Ukrajna fokozta a másik fél energetikai infrastruktúrája elleni támadásait, hogy megbénítsa az energiaellátást a konfliktus negyedik tele előtt.

A moszkvai támadások egy nappal azután történtek, hogy Ukrajna támadást indított egy megszállt krími olajterminál és egy fontos nyugat-oroszországi robbanóanyag-gyár ellen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images