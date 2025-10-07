Megint kezdődik minden elölről? - Ismét szólnak a fegyverek a polgárháborúból frissen kilábalt országban

Több forrás is állítja, hogy tegnap éjszaka óta fegyveres összecsapások zajlanak Szíriában az aleppói kurdok és a kormányerők között.

Már szeptember végén lehetett számítani arra, hogy valami készül Aleppó két északi negyedében, Sejk Makszudban és Aszrafiében: a kormányerők barikádokat kezdtek el felhúzni a döntően kurdok lakta városrészek bejáratainál, vélhetően a múlt hétvégén megtartott választásokra készülve.

Most nagyon úgy néz ki, hogy a számítások bejöttek:

hétfő éjszaka már videókat lehetett látni arról, hogy elég komoly tűzharcok robbantak ki Aleppóban,

egyes források szerint nehézfegyverek is előkerültek.

The world is largely ignoring deadly fighting occurring in Kurdish neighborhoods of Aleppo province, Syria.The Kurds are the world's largest ethnic group without their own country. They should be given their independence!Att: @realDonaldTrump pic.twitter.com/JcsXbSN0BF https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw — The Moderate Man (@TheModerateMan) October 6, 2025

Míg a szír kormány aránylag csendes az eseményekkel kapcsolatban, a török és a szíriai kurd média rögtön egymásnak esett: Törökország szerint a Szíria északkeleti harmadát irányításua alatt tartó SDF kezdett el lövöldözni, a kurdok viszont állítják, hogy április elején kivonták a csapataikat Aleppó északi részéből, betartva az új szír kormánnyal kötött megállapodást. Az aleppói kurd területeken egyébként az SDF relatíve új szereplőnek számít, az ottani milíciák csak a polgárháború utolsó napjaiban léptek szövetségre velük. Nem elképzelhetetlen, hogy ezek az újra függetlenedő fegyveresek harcolnak most a kormányerőkkel.

Címlapkép forrása: Izzettin Kasim/Anadolu via Getty Images