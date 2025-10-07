  • Megjelenítés
Megint kezdődik minden elölről? - Ismét szólnak a fegyverek a polgárháborúból frissen kilábalt országban
Több forrás is állítja, hogy tegnap éjszaka óta fegyveres összecsapások zajlanak Szíriában az aleppói kurdok és a kormányerők között.

Már szeptember végén lehetett számítani arra, hogy valami készül Aleppó két északi negyedében, Sejk Makszudban és Aszrafiében: a kormányerők barikádokat kezdtek el felhúzni a döntően kurdok lakta városrészek bejáratainál, vélhetően a múlt hétvégén megtartott választásokra készülve.

Most nagyon úgy néz ki, hogy a számítások bejöttek:

hétfő éjszaka már videókat lehetett látni arról, hogy elég komoly tűzharcok robbantak ki Aleppóban,

egyes források szerint nehézfegyverek is előkerültek.

Míg a szír kormány aránylag csendes az eseményekkel kapcsolatban, a török és a szíriai kurd média rögtön egymásnak esett: Törökország szerint a Szíria északkeleti harmadát irányításua alatt tartó SDF kezdett el lövöldözni, a kurdok viszont állítják, hogy április elején kivonták a csapataikat Aleppó északi részéből, betartva az új szír kormánnyal kötött megállapodást. Az aleppói kurd területeken egyébként az SDF relatíve új szereplőnek számít, az ottani milíciák csak a polgárháború utolsó napjaiban léptek szövetségre velük. Nem elképzelhetetlen, hogy ezek az újra függetlenedő fegyveresek harcolnak most a kormányerőkkel.

Kezdődik az egész elölről? - Furcsa videók láttak napvilágot Szíriából

Címlapkép forrása: Izzettin Kasim/Anadolu via Getty Images

GettyImages-2238994275
