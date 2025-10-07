Megkezdődött az offenzíva, amitől az ukránok tartottak? - Két település elfoglalását is bejelentette Moszkva

Az orosz erők elfoglalták Novovaszilivka települést, amely mintegy 32 kilométerre található Melitopol városától a Zaporizzsjai területen, valamint Fedorivkát a keleti Donyecki régióban - közölte a minisztérium.

Fedorivka körülbelül 20 kilométerre északra fekszik a frontvonalban lévő Bahmut városától.

Novovaszilivka elfoglalása abból a szempontból figyelemre méltó, hogy

hosszú idő után ez az első zaporizzsjai település, melynek megszállását az orosz csapatok bejelentették.

Kijevben régóta tartanak attól, hogy a vérfürdővé váló donyecki front után Moszkva ezen a területen próbálkozik meg áttöréssel, valószínűbb azonban, hogy a falu a Donbasztól keletre araszoló offenzíva során esett el, nem pedig egy teljesen új támadás előszeleként.

Címlapkép forrása: Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images