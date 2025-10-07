Meglepő ország került fel az amerikai AMRAAM szuperrakéta vásárlóinak listájára: Washington kényes döntést hozott

Az arizonai Tucsonban működő Raytheon vállalat több, mint 41 millió dolláros fix áras szerződésmódosítást kapott az Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) C-8 és D-3 változatainak további gyártására. A módosítással a szerződés teljes értéke 2,5 miliárd dollár fölé emelkedett, a munkálatok befejezésének határideje 2030. május 30. A bejelentés szerint a módosítás egy szélesebb körű Külföldi Katonai Értékesítési (FMS) program része, amely több mint harminc országot érint, köztük olyan fontos amerikai partnereket, mint az Egyesült Királyságot, Lengyelországot, Németországot, Ausztráliát, Katart, Tajvant vagy Dél-Koreát.
Az egyik legmeglepőbb országot a felsorolásban Pakisztán említése jelenti.
A világ egyik legnépesebb országának szereplése a listán azt jelenti, hogy az Egyesült Államok hajlandó Iszlámábádnak juttatni az egyik legfontosabb haditechnológiájából, miközben Iszlámábád az utóbbi időben inkább határozottan Kína felé kezdett húzni. Ennek köze lehet ahhoz is, hogy Donald Trump amerikai elnök vámjai miatt a Pakisztánnal szomszédos India elkezdett távolodni a nyugati nagyhatalomtól.
Az AIM-120 AMRAAM sorozat továbbra is az amerikai és szövetséges légierők fő közepes hatótávolságú, radarirányítású levegő-levegő fegyvere. Az AIM-7 Sparrow utódjaként kifejlesztett AMRAAM aktív radarkeresőt vezetett be, amely csökkenti a pilóta munkaterhelését többcélú bevetések során.
A rakéta szabványos méretei - 3,65 méter hosszúság, 178 milliméter átmérő és körülbelül 161 kilogramm súly - az egymást követő modellekben is megmaradtak. A meghajtást szilárd üzemanyagú rakétamotor biztosítja, amely akár Mach 4 sebességet is lehetővé tesz, míg az irányítórendszer kombinálja az inerciális navigációt, a repülés közbeni adatkapcsolati korrekciókat és a végfázisú aktív radarirányítást. A rakéta 20 kilogrammos repesz-romboló robbanófejet hordoz, amelyet közelségi vagy becsapódási gyújtók aktiválnak.
Kompatibilis a legtöbb modern harci repülőgéppel, beleértve az F-15, F-16, F/A-18, Eurofighter Typhoon, Gripen és F-35 típusokat.
Pakisztán számára a C-8 frissített irányítórendszere és fokozott elektronikus ellenálló képessége előrelépést jelentene a meglévő rendszerekhez képest, miközben megőrizné a kompatibilitást a meglévő indítósínekkel és küldetési szoftverekkel. A pakisztáni légierő, amelynek vadászgép-állománya F-16A/B, F-16C/D, JF-17A/B/C és kínai J-10C típusokból áll, profitálna a C-8 interoperabilitásából F-16-os gépeivel.
Címlapkép forrása: United States Air Force, Public domain, via Wikimedia Commons
Boom vagy buborék az AI? Erős vagy gyenge a forint? Profi befektetők beszéltek erről
A Budapest Economic Forum konferencián.
Megszólalt a legendás befektető: olyan, mintha az 1970-es évek elején lennénk
És ezért érdemes sok aranyat tartani.
Jobbról-balról rángatják Ursula von der Leyent, de a valódi csatát saját pártjával kell megvívnia
Manfred Weber a színjátékok végét szeretné.
Dzsabarov: ha ez tényleg megtörténik, észre sem vesszük, és már ki is robbant a világháború
Az orosz szenátor a Tomahawk rakétáról osztotta meg gondolatait.
Mélyül a válság: ez így nem mehet tovább Európa erős országában - Már az elnök emberei szerint is ideje félreállni
Már Emmanuel Macron szövetségesei szerint is új választások kellenek.
Ezt a jelentési szezont nem teszik ki az ablakba az európai vállalatok
Most kiderül, hogy hatott a vámháború.
Történelmi rekord: ennyit költenek el a magyar gazdaság felpörgetésére
A Magyar Fejlesztési Bank főszereplő lesz a konjunktúra támogatásában.
Bárki bármit mond, a fizetés a legfontosabb
A Budapest Economic Forum konferencián beszéltek erről a szakértők.
Személyi kölcsön: Hol kaphatod meg a legjobb feltételekkel 2025 őszén?
A bérek egyre magasabbak, ami egyre biztonságosabb hitelfelvételt tesz lehetővé. Milyen a személyi kölcsönök piaca ma? Hol és hogyan kaphatsz a legkedvezőbb feltételekkel szabadon felhasználha
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon
A sikerképlet egyre bonyolultabb.
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban
Csehország választott.
Mit várhat egy vállalkozás a bankjától 2025-ben? Hogy lehetnek sokkal egyszerűbbek a pénzügyei?
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetőjét kérdeztük.