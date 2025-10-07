  • Megjelenítés
Meglepő ország került fel az amerikai AMRAAM szuperrakéta vásárlóinak listájára: Washington kényes döntést hozott
Meglepő ország került fel az amerikai AMRAAM szuperrakéta vásárlóinak listájára: Washington kényes döntést hozott

Portfolio
A Raytheon 41,7 millió dolláros szerződésmódosítást kapott az amerikai védelmi minisztériumtól az AIM-120 típusú közepes hatótávolságú levegő-levegő rakéták gyártásának 2030-ig történő meghosszabbítására. A külföldi katonai értékesítési keretrendszerben több mint 30 szövetséges ország szerepel, köztük – meglepő módon – Pakisztán is – számolt be az Army Recognition.

Az arizonai Tucsonban működő Raytheon vállalat több, mint 41 millió dolláros fix áras szerződésmódosítást kapott az Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) C-8 és D-3 változatainak további gyártására. A módosítással a szerződés teljes értéke 2,5 miliárd dollár fölé emelkedett, a munkálatok befejezésének határideje 2030. május 30. A bejelentés szerint a módosítás egy szélesebb körű Külföldi Katonai Értékesítési (FMS) program része, amely több mint harminc országot érint, köztük olyan fontos amerikai partnereket, mint az Egyesült Királyságot, Lengyelországot, Németországot, Ausztráliát, Katart, Tajvant vagy Dél-Koreát.

Az egyik legmeglepőbb országot a felsorolásban Pakisztán említése jelenti.

A világ egyik legnépesebb országának szereplése a listán azt jelenti, hogy az Egyesült Államok hajlandó Iszlámábádnak juttatni az egyik legfontosabb haditechnológiájából, miközben Iszlámábád az utóbbi időben inkább határozottan Kína felé kezdett húzni. Ennek köze lehet ahhoz is, hogy Donald Trump amerikai elnök vámjai miatt a Pakisztánnal szomszédos India elkezdett távolodni a nyugati nagyhatalomtól.

Az AIM-120 AMRAAM sorozat továbbra is az amerikai és szövetséges légierők fő közepes hatótávolságú, radarirányítású levegő-levegő fegyvere. Az AIM-7 Sparrow utódjaként kifejlesztett AMRAAM aktív radarkeresőt vezetett be, amely csökkenti a pilóta munkaterhelését többcélú bevetések során.

A rakéta szabványos méretei - 3,65 méter hosszúság, 178 milliméter átmérő és körülbelül 161 kilogramm súly - az egymást követő modellekben is megmaradtak. A meghajtást szilárd üzemanyagú rakétamotor biztosítja, amely akár Mach 4 sebességet is lehetővé tesz, míg az irányítórendszer kombinálja az inerciális navigációt, a repülés közbeni adatkapcsolati korrekciókat és a végfázisú aktív radarirányítást. A rakéta 20 kilogrammos repesz-romboló robbanófejet hordoz, amelyet közelségi vagy becsapódási gyújtók aktiválnak.

Kompatibilis a legtöbb modern harci repülőgéppel, beleértve az F-15, F-16, F/A-18, Eurofighter Typhoon, Gripen és F-35 típusokat.

Pakisztán számára a C-8 frissített irányítórendszere és fokozott elektronikus ellenálló képessége előrelépést jelentene a meglévő rendszerekhez képest, miközben megőrizné a kompatibilitást a meglévő indítósínekkel és küldetési szoftverekkel. A pakisztáni légierő, amelynek vadászgép-állománya F-16A/B, F-16C/D, JF-17A/B/C és kínai J-10C típusokból áll, profitálna a C-8 interoperabilitásából F-16-os gépeivel.

Címlapkép forrása: United States Air Force, Public domain, via Wikimedia Commons

