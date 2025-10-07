  • Megjelenítés
Megszólaltak a meteorológusok: emiatt rekedtek több százan a Mount Everesten
Portfolio
A viharosra fordult idő és heves havazás miatt közel ezer hegymászó rekedt a Mount Everest tibeti oldalán, amely az év ezen szakaszában közkedvelt mászóhelynek számít. A Weather on Maps meteorológusai Facebook-bejegyzésükben rávilágítottak, hogy a több helyütt is "szokatlanul" erősnek nevezett havazás valójában nem számít rendkívülinek a régióban, és a térség meteorólgiai körülményeit nézve nem is volt előrejelezhetetlen a közelgő zord időjárás.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a nyolcnapos kínai nemzeti ünnep alkalmából több százan indultak túrázni a Mount Everest tibeti oldalán, a Karma-völgyben vezető túraútvonalon,

de a váratlanul rosszra fordult időjárás és erős havazás miatt sokan több mint 4000 méteres magasságban csapdába estek.

A Mount Everest keleti lejtőjénél fekvő kempingekhez vezető út megtisztítására, és a hegyen rekedt csaknem ezer ember kimenekítésére több száz helyi lakost és mentőcsapatot mozgósítottak.

A Weather on Maps meteorológiai szakblog elemzői Facebook-bejegyzésükben arról írnak, hogy ugyan több beszámoló is "szokatlannak", "váratlannak" nevezi a korábbi napokban kialakuló erős havazást, a nagytérségi időjárási helyzetet nézve, nem tekinthető szokatlannak a helyzet.

Az év ezen időszakában (lecsengő monszun) az Ázsia délkeleti felére jellemző, tartós délies áramlás periodikusan, meg-megjelenik India és a Himalája térségében is, és rendszerint jelentős csapadékot szolgáltat

- fogalmaztak Facebook-bejegyzésükben.

csapadékösszeg-mount-everest
3 napos csapadékösszeg a Himalája térségében.

A szakemberek szerint, bár a mennyiség tekintetében lehetett váratlan, az elmúlt napok havazása nem volt meglepetésszerű a térségben. A csapadékot

nem egy váratlan zivatar okozta, hanem egy olyan, több száz, ha nem ezer kilométer mérettartományú hullám, amelyet még a rossz felbontású időjárási modellek is sok napra képesek előrejelezni.

A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy ilyen magas hegyek között a domborzat leírása sosem lehet teljesen tökéletes, ahogy azok csapadékmódosító hatása is jellemzően alulbecsült.

A kedvezőtlen idő a hét végéig kitart majd a világ legmagasabb hegycsúcsánál.

Várhatóan szombattól fordul majd északira az áramlás, amelynek köszönhetően megszűnik majd a nedvesség utánpótlása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

